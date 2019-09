/FOTO/ Nabarvené ptáče je bezpochyby film, který značně rozčeřil jinak spíše klidné vody české kinematografie. Před zcela zaplněným jičínským biografem jej v neděli představil sám tvůrce Václav Marhoul.

Kino bylo při projekci zaplněné do posledního místa. | Foto: Deník/ Radka Tobolková

Vysvětlil například, proč scénář několikrát přepisoval, proč tvorba filmu trvala skoro jedenáct let i za co utratil 170 milionů korun. V celém více než dvou a půl hodinovém filmu se mluví pouze devět minut. O to důležitější je kvalita zvuku v pozadí, díky systému Dolby Atmos mají návštěvníci jičínského kina prvotřídní zážitek.