Letohrad – Do města opět zavítali spisovatelé literatury faktu, v Letohradu se setkávají se železnou pravidelností již řadu let.

Ze setkání spisovatelů literatury faktu. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Jako už tradičně bylo součástí setkání i udělování literárních cen. V obřadní síni byly včera předávány nejen regionální ceny Egona Ervína Kische za literaturu faktu, ale také ceny letohradského rodáka Petra Jilemnického. Ty byly letos obnoveny po pětadvacetileté pauze.



„V letošním roce posuzovaly poroty více než šedesát přihlášených titulů celé řady vydavatelů a nakladatelů," uvedla Magdalena Navrátilová z letohradské radnice.



Hlavní regionální cena Egona Ervína Kische byla udělena Vladimíru Šindelářovi za knihu Cesty na popraviště. Hlavní cenu letohradského rodáka Petra Jilemnického udělilo Město literatury faktu Letohrad a správa Odkazu Egona Ervína Kische Karlu Richterovi za unikátní cyklus knih otevřeně zobrazujících podíl československých vojáků na východní antifašistické frontě.



Dnes bude setkání pokračovat v letohradském sále Domu kultury besedou se spisovateli, zúčastnit by se jí měl Karel Richter, Robert Kvaček, Jan Halada, Jan Šlesinger a Miroslav Kučera. Beseda začne v 10 hodin, pozváno na ni bylo na dvě stě žáků letohradských škol.



O obnovení cen Petra Jilemnického se zasadil senátor Petr Šilar, jenž byl jedním z členů poroty. „Navazuje na tradici udělování regionálních cen. Sdružení KALF patří dík za to, že oceňuje nejen světové a celostátní autory, ale i ty regionální, kteří mají vztah k regionu a často píší o událostech nebo lidech v našem okolí."



Senátor setkání spisovatelů podporuje, jak říká, je jejich velký fanda. I přes velké pracovní vytížení si Petr Šilar čas na knihu najde, přiznává však, že občas nad stránkami usne. V současné době má rozečtenou knihu o bývalé ministryni zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové, jejíž kořeny vedou právě do Letohradu.