"Všechny pořadatele akcí nad tisíc návštěvníků nutí mimo jiné kontrolovat na všech vstupech bezinfekčnost a návštěvníky mít po celou dobu akce respirátory," napsali na svém Facebooku.

Pořadatelé dlouho váhali, jestli jarmark letos bude. Po rozvolnění opatření a pomalém rozjezdu kulturních a společenských akcí na začátku června nadšeným příznivcům oznámili, že se akce uskuteční a začali plánovat. Navyšování počtu nakažených a vývoj epidemické situace jim ale udělal doslova čáru přes rozpočet. "Každý večírek musí někdo zaplatit a Sobotecký jarmark jsme táhli posledních 12 let vždy bez jediné dotace (ač s materiální a vždy vstřícnou podporou města Sobotka) a pouze z výtěžku ze vstupného. Vždy Vás muselo být přes 7 tisíc, aby to celé nějak vyšlo. Aktuální pandemická pravidla umožňují maximálně 5 tisíc lidí," posteskli si na webu. S ohledem na pravděpodobně nižší účast, finanční ztráty a snížení tržeb stánkařů, kteří jezdí mnohdy z velké dálky, se tedy rozhodli stejně jarmark odvolat. "Bylo to čistě ekonomické rozhodnutí s chladnou hlavou. Bohužel není v našich silách jarmark nějak zmenšit," uvedl za pořadatele Jiří Suchánek.

Tradiční Sobotecký jarmark se neuskutečnil ani v minulém roce. Namísto něj uspořádali organizátoři alespoň menší Páteční večírek v Ráji, na kterém vystoupily kapely Vypsaná Fixa, Benjaming’s Clan a No Talent. Tím si ale potvrdili, že pořádání akcí ve zmenšeném režimu se jim nevyplatí. "Loni jsme v tom utopili dost peněz a stal se z toho pro nás hodně drahý mejdan. Proto letos večírek pořádat nebudeme," doplnil Suchánek. Na příznivce sobotecké akce, kam se každoročně sjíždí až 10 tisíc lidí z celé republiky, se budou organizátoři těšit příští rok.