Východní Čechy - Jako každý týden, i tentokrát Deník čtenářům přináší některé užitečné tipy na společenské události, které se chystají nejen o víkendu 28. a 29. května.

Z oslav výročí klubu Klokánek. | Foto: DENÍK/Tereza Černá

Královéhradecký kraj

Hradecko: Hudba se v obci zdrží dva dny

Čistěves: Zdejší spolek Čistěveský dráček pořádá v pátek 27. a v sobotu 28. května již 6. ročník Hudebního festivalu, který se koná v prostorách u obecního úřadu. Celý program zahájí v pátek v 19 hodin divadelní soubor Klicpera z Chlumce nad Cidlinou a předvede hru Agentura Drahoušek. Po zbytek večera bude hrát k tanci i poslechu hradecká skupina Ulrichovo náměstí. V sobotu se na jevišti od 11 hodin vystřídá jedenáct sólistů a skupin, například hradecký Junior Band Habrmanova pod vedením Jiřího Hasala, Goji, Golden Sixties nebo Dobrota Band, což je i s dalšími příslibem hezkého kulturního zážitku. Hrát se bude v sále, takže nepřízeň počasí nevadí. Akce se koná ve spolupráci s Obecním úřadem a podporuje ji Královéhradecký kraj.

Jičínsko: Loutkobraní nabízí bohatý program

Nová Paka: Pestrý dětský festival nabídne během dne čtyři pohádky, dílničky, herny, loutkový automat, dětskou loutkovou scénu a pohybové aktivity. Celodenní program završí strhující kapela Bombarďák. Nudíte se? Nemusíte kupovat medvídka Mývala – přijeďte si hrát do Nové Paky! Loutkobraní (a nejen to) se koná v sobotu 28. května od 10 do 18.30 hodin v Jírových sadech. Na programu bude Ulhaná princezna Divadlo ŠUS (10.00), Houpací pohádky Damúza Praha (11.30), Tři medvědi a drzá Máša Loutky bez hranic (14.00),

Tygr bábovek Divadlo U staré herečky (16.00), koncert kapely Bombarďák (17.30). www.kultura-novapaka.cz

Den dětí s Klokánkem

Hořice: Klub Klokánek ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá XIII. Den dětí aneb Klokánek jde do kina. Začínáme v neděli 29. května ve 14 hodin v areálu Ústavu sociální péče Hořice. Děti čeká návštěva Supermana, Pata a Mata, Shreka, Elsy a Anny z Ledového Království, … v 9 soutěžních disciplínách. Skákací hrad zdarma, připraveno bude představení ZUŠ Melodie Hořice, hudba z dětských filmů, odměny za splněné úkoly. Překvapení od Klokánka. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Den otevřených dveří v Apropu

Jičín: Kdo nestihne navštívit Apropo v pátek 27. května od 14 do 17 hodin, může přijít v sobotu 28. května od 9 do 12 hodin. Přijďte se podívat do Soudné 15 na nové sídlo neziskové příspěvkové organizace Apropo, která pomáhá už 20 let. Budete si moci prohlédnout krásné nové prostory, které jsou vybaveny moderním zařízením, pochutnáte si také. na občerstvení od klientů.

Náchodsko: Zahrada kláštera láká na šachy

Broumov: Zahradu Kláštera Broumov zdobí od dubna i šachový stolek kavárníka Ondřeje Kobzy, autora projektu Piána na ulici. Přivezen sem byl z Prahy. Jeho instalace byla poměrně náročná, neboť je vyroben z betonu a váží téměř 400 kilogramů. Dvě stě kilo má i každá z jeho dvou židliček. Stolek v zahradě může využívat každý, kdo si tady bude chtít šachy zahrát. Použít k tomu může i speciální figurky, které jsou za poplatek k vyzvednutí v Galerii Dům.

Rychnovsko: Pouť zaujme děti i dospělé

Dobruška: Po roce máte opět možnost navštívit Dobrušskou pouť, která otevře své brány pro návštěvníky v pátek 27. května a potrvá až do neděle. Na své si přijdou děti i dospělí. Nebudou chybět tradiční a adrenalinové atrakce, bohatý stánkový prodej pouťových pochutin a výrobky drobných řemeslníků. Kdo dorazí na náměstí F. L. Věka již v pátek, tak by si jistě neměl nechat ujít bohatý doprovodný program, který ve 21 hodin zakončí držitel několika Zlatých Slavíků Dalibor Janda.

Trutnovsko: Havlovice se sjedou na Úpicku

Havlovice: Už popáté se v sobotu setkají obyvatelé Havlovic. Do těch na Úpicku totiž přijedou občané z dalších třech Havlovic, a to z okresu Domažlice, Liberec a Chrudim. Obec pro návštěvníky připravila společenský program, který začne ve 14 hodin u místní základní školy. Všichni Havlováci si společně projdou podkrkonošské Havlovice, zamíří do místní části Popluží, na hrad Vízmburk nebo na rybárnu. Večerní program obstará skupina Klapeto. „Vypraví se k nám asi osm desítek Havlováků z dalších třech okresů. Setkání se konají pravidelně každé dva roky a letos pořadatelství připadlo právě na naši obec. Budeme rádi, když se programu společně s hosty zúčastní co nejvíce místních občanů," pozvala obyvatele Zuzana Šímová.

Pardubický kraj

Chrudimsko: Chrudim láká na pravěký jarmark

Chrudim: V sobotu 28. května se můžete ocitnout v pravěku: od 9 hodin na pravěkém jarmarku na Resselově náměstí. Připraveny budou stánky tradičních výrobců, ukázky výroby pravěkých nástrojů, výstava obrazů s pravěkou tématikou, rýžování v náhonu, koncert Františka Nedvěda v Klášterních zahradách (ve 20 hodin) a mnoho dalšího.

Orlickoústecko: Víkend si užijí hlavně zahrádkáři

Letohrad: Město čeká zahrádkářský víkend. Uspořádá jej zdejší základní organizace Českého zahrádkářského svazu společně s Venclovým zahradnictvím. Pořadatelé připravili na oba dny pestrý program, který zahrnuje vystoupení různých uskupení a souborů, ale i módní přehlídky a ukázky. Doplní je prodej zahrádkářských přebytků a sadby, řemeslné dílny, prezentace včelařů, zájemci se dozví více o permakultuře - jak na záhon bez rytí. V neposlední řadě bude představeno i motůčko, šikovný pomocník na zahradní práce.

Pardubicko: Olympic otevře Porter Arenu

Pardubice: Pardubická Porter Arena si na pátek 27. května připravila koncert legendy české hudební scény – skupiny Olympic. Plnohodnotný koncert bude první velkou akcí v tomto prostoru. Téměř dvouhodinová show začíná v 19 hodin, po skončení koncertu se zábava přesune do blízké Hobé Music Hall. Skupina Olympic v čele s Petrem Jandou oslavila v roce 2012 své padesáté narozeniny.

Svitavsko: Toulky s rytířem Toulovcem

Litomyšl: Rytíř Toulovec pravidelně provází Litomyšlí. Na neděli 29. května od 14 hodin je připraven hravý, zábavný a dobrodružný program pro děti a dospělé. Chcete-li prožít rytířské putování renesančním městem, dostavte se na zmíněnou hodinu k Morovému sloupu. Prohlídku je však nutné si u organizátorů předem rezervovat.