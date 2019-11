Kdy: sobota 23. listopadu

Kde: KD Valdice u Jičína

Za kolik: 200 korun

Kromě profesionálních tanečních vystoupení v podání skupiny Evil Dancers se můžete těšit na tradiční soutěže o hodnotné ceny či volbu krále a královny plesu. O hudební doprovod k poslechu i tanci se postará kapela Levou rukou. Do kulturního domu ve Valdicích se z Jičína můžete dostat i svozovým autobusem. Ten vyjíždí v 18.30 a v 19 hodin od Bunkru a pokračuje obvyklou trasou přes Lidické a Komenského náměstí a Lípy do Valdic.

Na první ples sezony se již chystají i tanečníci v okolí Hořic. V sobotu od 19 hodin jim k tanci v kulturním domě Koruna zahraje kapela Efekt. A i tento ples bude mít charitativní podtext, zaplacením 100 korun za vstupenku podpoříte opuštěná zvířata, která našla své útočiště v útulcích Chlum u Hořic a Místo Nová Paka.

Monkey Business v Náplavce

Sobotní koncert kapely Monkey Business v klubu Náplavka v Hradci Králové začíná ve 20 hodin. Kapela příjíždí do města v rámci svého podzimního turné Bad Time For Gentlemen 2019. Párty po koncertu obstará DJ All–in.

Skateboarding v šedi normalizace

Dokument King Skate o průkopnících skateboardingu v totalitní šedi Československa 70. a 80. let, který získal Českého lva pro Nejlepší český dokument roku 2018, se bude promítat v sobotu 23. listopadu v 18 hodin ve Škvorecký Café v Náchodě. Skateboard v šedi normalizace? Jasně, a k tomu holky, pivo a skvělý triky s doma vytvořenými skejty nebo s těmi z dovozu. Svezete se na vlně rychlého střihu a dobové hudby a poznáte kultovní postavy českého a světového skateboardingu.

Kdo upeče nejchutnější vánočku?

Kulturní klub v Žacléři se stane v sobotu dějištěm tradičního klání O nejlepší vánočku pod Rýchorami. Letos již podeváté. Ochutnávky začnou ve 14 hodin, kdy se do hodnocení tradiční vánoční dobroty pustí nejen návštěvníci, ale také odborná porota.

Kdy: Sobota 23. listopadu

Kde: Žacléř

Zúčastnit se může libovolný počet pečících z kterékoliv obce Žacléřska a Trutnovska. Každý předkládá do tohoto oblíbeného klání jednu hotovou vánočku z jakéhokoliv těsta i tvaru. Výrobky budou přijímány pod čísly, aby byla soutěž anonymní. Upečenou vánočku je potřeba dopravit v sobotu od 12 do 13.30 hodin do Kulturního klubu v Žacléři nebo ji po domluvě vyzvedne osobně za pořadatele člen sociální a zdravotní komise během dopoledne. Vyhlašovat se budou: tři místa poroty, tři místa diváků, ostatní soutěžící dostanou malý dárek. Historicky již čtyřikrát si prvenství v soutěži odnesla Milena Hetflejšová ze Žacléře. A proč lidem její vánočka nejvíc chutná? Loni prozradila ingredience, které do její vánočky podle starých receptů patří: máslo, sádlo, rozinky, oříšky, trošku muškátového oříšku, vanilkový cukr, polohrubá mouka, troška hladké mouky a také kapka rumu.

Adventní jarmark

Městský klub Sokolovna Vamberk ožije v sobotu 23. listopadu Adventním jarmarkem. Připraveny budou ukázky adventní lidové tvorby, prodej vánočního zboží a malý sál bude patřit dílnám pro děti, které pro ně přichystal Dům dětí a mládeže Vamberk. Občerstvení je zajištěno a vstup je zdarma.

Dvorští rozsvítí vánoční strom

Smrk, který již stojí na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, pochází z Nemojova a ani letos pod ním nemůže chybět tradiční Královédvorský betlém. Na rozsvícení už budou obyvatelé čekat pouze do neděle. Od 9 hodin tu proběhnou Vánoční trhy s řemeslným jarmarkem, které od 15 hodin doplní kulturní program. Strom bude rozsvícen v 18.15 a slavnost zakončí tradiční ohňostroj.

Muzejní neděle 2019

Kdy: 24. listopadu, 9-13 hodin

Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Vánoce se kvapem blíží, doma se začíná péct cukroví, v obchodech se na nás valí stres z předvánočních nákupů, ale vy hoďte starosti za hlavu a přijďte si do Muzea popovídat o tajemstvích adventu a historii adventních kalendářů. Víte třeba, že první adventní kalendář spatřil světlo světa již roku 1851? Ale nebudete se jen povídat, bude se samozřejmě i tvořit. Každé dítko, které přijde, si vyrobí a vyzdobí svůj osobitý adventní kalendář, který mu pak rodiče mohou naplnit nějakým sladkým překvapením.