Na sobotu 25. května jsou připraveny komentované prohlídky kostela sv. Prokopa a také navazující „tajemné“ podzemní chodby, která vznikla ve 14. až 16. století a vede od kostela směrem k faře. V době od 9 do 11 hodin se pod dohledem dobrovolných hasičů vydají zájemci na průzkum její části.

Kdy: 25. a 31. května

Kde: v Přepychách

Svatostánek přivítá návštěvníky v samotné lodi, na kůru a ve věži. Zazděné náhrobky nebo křtitelnici ve tvaru obráceného zvonu z roku 1550 představí účastníkům Petr Kropáček. Na kůru pak budou připraveni varhaníci Lukáš Koblása a Vladimír Jelínek, aby v plné kráse představili varhany z roku 1872, které nedávno prošly celkovou renovací. Určitě zazní hudební ukázky. Zpřístupněna bude i zvonice, dva zvony - jeden odlitý roku 1545 a druhý 1559 – patří k historicky nejcennějšímu, co v Přepychách mají. Naopak novotou září zvon sv. Jiří, který vloni v létě nahradil kus rekvírovaný za války.

„Máme na tento den povoleno zvonit třeba i každou čtvrthodinu, podle množství zájemců tak, aby si zvonění mohli vyzkoušet i dárci,“ prozradila starostka obce Zdeňka Seidelová, iniciátorka obnovy zvonů i varhan a štědrý dárce v jedné osobě.

V Přepychách totiž na záchranu těchto vzácných památek přispělo mnoho obyvatel obce i širokého okolí.

V pátek 31. května v 18 hodin rozezní kostel sv. Prokopa barokní a klasické skladby v podání souboru žesťových nástrojů Brass Band, který vznikl u Ústřední hudby Armády ČR z předních hráčů žesťových sekcí. Zajímavostí je, že se armádní těleso představí v rodné obci pplk. Karla Pšeničného, bývalého dirigenta ústřední hudby ČSLA a Posádkové hudby Praha. Koncert Brass Bandu zakončí Týden kostelů v Přepychách a zároveň zde zahájí letošní cyklus benefičních koncertů.

Patnácté vinařské slavnosti

Vinařské slavnosti se konají v sobotu od 10 hodin ve Staré radnici a v podloubí Krakonošova náměstív Trutnově. Zahraje cimbálovka cimbálové muziky Tomáše Zouhara. Degustovat se bude víno osmnácti vinařů z Čech, Moravy i ze zahraničí. Nechybí soutěž O dračí víno 2019. Dále zahrají Jakž Takž a S-band.

Pohádková cesta lesem

Na děti čeká během cesty osm pohádkových stanovišť, na kterých potkají pohádkové bytosti. Děti obdrží mapku a na stanovištích plní jednoduché úkoly. Určeno pro děti do 8 let. Akce se uskuteční za každého počasí v sobotu od 9 do 12 hodin. Start a cíl bude v Hradci Králové v ulici Pod Haltýřem u Stříbrňáku.

Letiště zve na dětský den

Den otevřených dveří a dětský den se uskuteční v sobotu od 10 do 19 hodin v areálu letiště v Jaroměři - Josefově. Připravené jsou soutěže pro děti, ukázky modelářů, prohlídky letadel a techniky, ukázky techniky, vzlet balónu, ukázky pilotáže týmu The Flying Bulls Aerobatics a pilota Red Bull Air Race Petra Kopfsteina.

Na Sněžku se půjde pro Evču

Sobota bude patřit pochodu Na Sněžku pro Evču. Koná se pro šestnáctiletou Evu Mrázkovou z Prahy, která loni prodělala onemocnění zlatým stafylokokem a přišla o obě nohy pod kolenem. Sraz účastníků je v 8.30 na centrálním parkovišti vedle kapličky v Peci pod Sněžkou, odkud se v 9.00 společně vydají na vrchol Sněžky.

Kdy: sobota 25. května

Kde: Pec pod Sněžkou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: charitativní výstup na Sněžku

V 10.00 otevře symbolickou bránu Krakonoš u kapličky v Obřím dole. Kdo si zakoupí tričko s logem výstupu, může využít cestu lanovkou směrem dolů zdarma. Zdarma bude i cesta nahoru pro handicapované. Ve 12.00 začíná hudební program na parkovišti v Peci. Při něm vystoupí řada kapel, mimo jiné The Tap Tap a František Nedvěd.

Den bude moderovat Muž roku Martin Zach. Akci pořádá posedmé Nadační fond KlaPeto. Loni šly dva tisíce lidí, vybralo se 1,2 milionu korun. KlaPeto je rozdělilo mezi 22 postižených dětí.

Bělohrad začíná

Tradiční zahájení lázeňské sezóny se koná v sobotu v Lázních Bělohradu u areálu minigolfu. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program, food festival, jarmark, ukázky první pomoci a výcviku psa a spousta další zábavy pro děti i dospělé. Hlavním lákadlem je večerní koncert kapely Atmo music. Vstup zdarma.

Hrad rozezní kytary i dechy

Osmé pokračování hudebního festivalu na středověkém hradě Potštejn Kytary na hradě má letos podtitul …a tentokrát i dechy. Akcí ožije hrad v sobotu 25. května od 16.30 a vstupné je 100 korun. Vystoupí zde Volant, G-Point FunKction, NoringTone, Radio Jerevan, rocková kapela Yellow Cab a hostem z Prahy bude punk-drum´n´bass FM Wave.