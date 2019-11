Dušičky stejně jako populární Halloween jsou prastarými svátky s kořeny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

Kdy: v sobotu 2. listopadu

Kde: v Rokytnici v Orlických horách

Součástí programu bude také stínové divadelní představení v podání divadélka Muzejní kufr. Uskuteční se v 11 a 15 hodin. Akci zakončí rozsvícení řepných lamp pod ořechem u Sýpky v 18 hodin.

Základní vstupné je 60 korun, snížené 40 korun, děti v doprovodu dospělého mají vstup zdarma. V případě úplného rozebrání připraveného materiálu může být akce zakončena předčasně.

Kam na Náchodsku?

Tradiční Svatomartinský trh s nabídkou rukodělných výrobků a pochutinami se uskuteční na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. Od 9 do 16 hodin bude otevřena Stará škola Dřevěnka s ukázkami tradičních řemesel. Můžete si prohlédnout rekonstruovanou dobovou školní třídu a expozici dějin textilní výroby.

Kam na Jičínsku?

Regionální muzeum v Jičíně připomíná svou podzimní výstavou Listopad 89 v Jičíně výročí sametové revoluce, čímž završí cyklus výstav mapujících dějiny Jičína ve 20. století. Výmluvným zdrojem zpráv je pak zejména kronika města.

Jedinečným pramenem pro nedávnou historii jsou také vzpomínky pamětníků, které výstavu obohatily.

Ve Dvoře otevřeli textilní muzeum

Nová expozice textilního tisku bude v prostorách Střední školy informatiky a služeb, v budově bývalé textilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera, otevřena poprvé dnes. Expozici, která dokumentuje vývoj textilnictví a zejména textilního tisku nejen v České republice, bude provozovat bude Městské muzeum ve Dvoře Králové, které tím naváže na další stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.Otevírací bude doba bude vždy od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. K vidění jsou vzácné historické stroje, některé i 150 let staré, například perotina, tiskařský stroj vážící několik tun.

Kdy: od pátku 1. listopadu

Kde: Dvůr Králové nad Labem

Textilnímu muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy továrny, později část Neumannovy vily v dnešním Safari Parku. Sbírky byly přesunuty do části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna rozsáhlá expozice, od ledna 2008 to bylo Muzeum textilu. Po jeho uzavření v roce 2018 jsou sbírky zpátky ve Dvoře Králové nad Labem, který má bohatou historii textilního průmyslu a v minulosti se mu také proto říkalo „český Manchester“.

Dále na Trutnovsku…

Týden duchů vrcholí v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. První listopadovou sobotu ožije zoo děsivými duchy a strašidly. Ti si pro návštěvníky připravili stezku odvahy s deseti magickými stanovišti, kde se budou plnit úkoly. Na stezku odvahy se můžete vydat od vchodu do zoo kdykoli během 16. až 19. hodiny.

Východočeské hokejové derby

Bitva o hokejovou nadvládu východních Čech startuje. V neděli 3. listopadu od 18 hodin na královéhradeckém zimním stadion změří síly hokejisté Mountfieldu HK a Dynama Pardubice. Po úterním zápase s Kladnem, kdy na hradecký let zavítal legendární Jaromír Jágr, tak fanoušky Mountfieldu čeká další hokejový hit. V letošní sezóně se zatím výrazně lépe daří hokejistům Mountfieldu, kteří se nacházejí na 7. místě tabulky, zatímco Dynamo Pardubice je po 15 odehraných zápasech poslední. Hradec také zvítězil v zářijovém vzájemném zápase, kdy porazil Dynamo na jeho ledě výsledkem 2:1.

Kdy: 3. listopadu, 18.00

Kde: ČPP Aréna

Za kolik: 150 Kč / na stání

Mountfield bude sázet především na střelecké schopnosti útočníka Radka Smoleňáka, který v sezoně zaznamenal již 7 branek a je desátým nejlepším střelcem celé soutěže. Pardubice na druhé straně trápí rozsáhlá marodka. Převážně kvůli nemoci nemohlo do pondělního utkání proti Karlovým Varům nastoupit hned 22 hráčů (!) Dynama. Tomu následně odpovídal i předvedený výkon a konečná porážka 0:8. Mountfield je tak v derby jasným favoritem. Lístky na stání lze zakoupit v předprodeji za 150 korun.

Dále na Hradecku…

V neděli od 18 hodin zahraje v hradeckém hudebním klubu Továrna v areálu Pilnáčkovy továrny italská pětičlenná metalcorová kapela Prospective. Předskakovat jí budou pražští Soul Decorder a hardcorová kapela Durman Doll z Nové Paky. Vstupné je 190 korun, koncert bude končit ve 22 hodin.