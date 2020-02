„Slavnostní zahájení se uskuteční v 10 hodin u Obecního úřadu Pohoří, kde jako starostka obce udělím povolení k průvodu. Poté průvod půjde od obecního úřadu směrem na Dobrušku, pak na druhý konec obce směrem k železniční trati. Průvod bude zakončen ve Statku u Oubrechtů,“ prozradila starostka Helena Suchánková.

Kdy: v sobotu 15. února

Kde: v pohoří

Za kolik: Co kdo dá

Jak dodala, očekává se kolem třiceti masek.

Masopust pořádá obec Pohoří ve spolupráci s místními organizacemi a občany. Podle starostky je aktivní zejména Klub přátel Pohoří, ale akce se neobejde ani bez členů TJ Pohoří a Sboru dobrovolných hasičů Pohoří. Důležitým článkem jsou prý i další občané, kteří se připojí k průvodu.

Nedělání v Draku

Jednou za čas Labyrint Divadla Drak v Hradci Králové ožívá originálním programem pro rodiny s dětmi s názvem Nedělání. V bludišti čekají hry, pokusy, výtvarné dílny, ale i komorní divadelní představení či koncerty. Děti s rodiči mohou tvořit, hrát si, nebo jen relaxovat u kávy a knížky. V neděli od 14 hodin.

Trutnov v muzeu připomínají výtvarníci

Trutnov v malířských a grafických dílech ze sbírky Muzea Podkrkonoší - takový je název výstavy, kterou muzeum pořádá k letošnímu 760. výročí Trutnova. Výstava představuje vybraná díla malířů a grafiků ze sbírky Muzea Podkrkonoší. Můžete si prohlédnout známá místa nevšedním pohledem umělců. Z 19. století je připomenuta tvorba Ignatze Russe, Petra Russe, Ignatze Fiedlera, Václava Kretschmera či Josefa Kirschnera.

Kdy: výstava je k vidění denně kromě pondělí do 19. dubna

Kde: Trutnov - Muzeum Podkrkonoší

Z umělecké tvorby první poloviny 20. století nechybějí trutnovské motivy v dílech Wenzela Labuse, Josefa Seiferta, Josefa Polze nebo Bedřicha Mudrocha. Velká pozornost je věnována i výtvarníkům, kteří zachytili Trutnov v 2. polovině 20. století, tedy Josefu Šabackému, Karlu Kratochvílovi, Karlu Kapounovi, Jaroslavu Otmarovi, Jiřímu Bergrovi či Miloši Trýznovi.

Holovouský masopust

Tradiční oslavu masopustu v Holovousech v sobotu 15. února zahájí průvod maškar ve 14.30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, cíl bude ve sportovním areálu U Vagónu.

Josefovský masopust

Kdy: v sobotu 15. února od 9 do 16 hodin

Kde: v Josefově

Věhlas josefovského masopustu býval v minulosti mimořádný. Sjížděl se na něj lid z širokého okolí. Nový lesk jeho zašlé slávě dodávají organizátoři už čtvrtým rokem. Očekávaná událost vypukne už v 9 hodin, a to řemeslným jarmarkem na Bastionu I. Součástí celodenního programu bude pestrobarevný průvod rozverných masek městem, který s patřičným veselím a hudebním doprovodem vyjde v 10,30 hodin také od Bastionu I. Přidat se může každý, masky jsou vítané. Průvodu požehná velitel pevnosti, nebude chybět i slavnostní střelba. Jarmark nabídne tradiční masopustní pochutiny, lokální pivo „Josefovský Šancovák“, chystá se soutěž o nejlepší koblihy, masopustní hra pro malé i velké, sklizeň jitrniček z bájného josefovského jitrníku na Bastionu No. IV, kde sídlí umělecká kolonie, vystoupí folklorní soubor Barunka a loutkové divadlo BOĎI z Jaroměře zahraje dětem pohádku. To vše se odehraje v unikátních kulisách pevnostního města Josefova.