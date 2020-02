Masopust i letos pořádají spolky ProPřepychy a Sbor dobrovolných hasičů. Stalo se tradicí, že povolení pro barevný průvod vydá sama vrchnost, v tomto případě starostka Přepych Zdeňka Seidelová. Stane se tak na prostranství před místní hasičskou zbrojnicí a pak už nebude nic bránit tomu, aby rozverné maškary "vzaly útokem" místní obydlí a obšťastnily své sousedy i známé, kteří je na oplátku určitě štědře pohostí.

Kdy: v sobotu 8. února

Kde: v Přepychách

K masopustu neodmyslitelně patří nejen masky, ale také voňavé dobroty. O ty se opět postarají místní hasiči, kteří všem účastníkům akce nabídnou k ochutnání přímo na místě zaručeně domácí jitrničky, kroupy, tlačenku, včetně zabíjačkové polévky zvané prdelačka.

Uprostřed Koruny české

Poprvé v novodobé historii představí Muzeum východních Čech ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Výstava nazvaná Uprostřed Koruny české představí dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Výstavu obohatí mezinárodní zápůjčky.

Kdy: od 7. února do 28. června

Kde: v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka.

Nejrozsáhlejší konvolut uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké. Velmi významný podíl zápůjček pochází dále z Muzea Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku.

Vystaveny budou například dochované pozdně středověké chrudimské oltáře, oltář sv. Kateřiny, z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi, nebo středová deska z oltáře Panny Marie z chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie od Mistra Královéhradeckého oltáře.

Pod mikroskopem v KCEV Krtek

Mikroskopičiny. Takový název nese tradiční akce pro veřejnost, která se v KCEV Krtek Vrchlabí koná v sobotu od 13 hodin. Zájemci nahlédnou do světa pod lupou a pochopí, že i každodenní věci vypadají neobyčejně, když je sledujeme pod mikroskopem.

Závody v běhu na historických lyžích

Sníh zatím nenapadl, přesto se na Pecce již zítra koná Mistrovství Pecky v běhu na historických lyžích. Do areálu zdejšího koupaliště a kempu jste zvání od 10 hodin na zabijačkové hody. Bude zabijačkový guláš, světlé i tmavé jitrnice, prejt, tlačenka, prdelačka, pečené kroupy a pro hosty, kteří neholdují zabijačce připraví domácí buchty. Veškeré výrobky si můžete nechat zabalit s sebou, nebo v pohodlí zkonzumovat ve vytápěné restauraci.

Kdy: sobota 8. února

Kde: Kemp Pecka

Prezentace účastníků je od 13 hodin. Závodu se může zúčastnit každý, kdo vlastní lyže, které byly vyrobeny před rokem 1970, a sám přijde oblečen v dobovém kostýmu. Soutěžící jsou rozděleni hned do několika věkových kategorií. Trať v areálu kempu je dlouhá asi kilometr. Závodníci musí během trasy překonat několik překážek a jednu občerstvovací stanici. Zatím to však vypadá, že se kvůli absenci sněhu bude závodit s lyžemi na ramenou. I tak si ale závodníci i diváci užijí spoustu legrace. K poslechu zahraje kapela Náhoda. No a pokud by se vám z Pecky nechtělo domů, můžete večer do místní hasičské zbrojnice zajít na tradiční Sportovní ples.

Výtvarná díla lidí z Náchodska

Kdy: do neděle 9. února od 9 do 17 hodin

Kde: Galerie výtvarného umění v Náchodě

Za kolik: rodinná vstupenka 50 Kč, dospělí 30 Kč, děti, důchodci, studenti 15 Kč

Zbývají poslední tři dny, kdy je možné zavítat do zámecké jízdárny Galerie výtvarného umění v Náchodě na výstavu prací, které vytvořili obyvatelé Náchodska. 12. ročník výtvarné soutěže Naše galerie nese téma Síť. To má především upozornit na sociální sítě, na techniku, která nás obklopuje a která je neodmyslitelně spjata s naším každodenním životem. Zároveň si soutěžící měli uvědomit i další hodnoty života, na které se zapomíná, anebo nejsou v některých jeho etapách považovány za příliš důležité. Nejmenší děti téma ztvárnily ve svých obrázcích jako pevné pouto rodiny, pavoučí či rybářské sítě, ale velmi zajímavá je i inspirace antickými bájemi – Ariadninou nití a Mínóovým labyrintem. Vznikaly rukodělné práce s využitím barevných vln, nití, bavlnek, krajek a provázků. Geometrické obrazce starších dětí znázorňují sociální nebo technické sítě. U dospělých je možné vidět pavoučí nebo houpací sítě, různé ploty, trampolíny, pletiva a obyčejné sítě. Téma je v letošním roce zpracováno ve 182 dílech od 141 soutěžících z Náchodska.