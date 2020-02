Sobota 29. února, Markvartice nad Sobotkou: O tomto víkendu ještě doznívá masopustní veselí. Místní i přespolní jsou zváni dnes do Markvartic. Uvítání Pána Markvarta u statku Planta naturalis proběhne v 9.45 hodin. Odkud se následně masopustní povozy vydají i s hudebním doprovodem na jízdu obcí. Masky, bubny a píšťalky jsou žádoucí výbavou! Zabíjačkové pochoutky tentokrát naleznete u vchodu do sklepení Hostince u Markvarta. Pozor, masky mají ve frontě přednost. Od 16 a od 19 hodin je připraveno veselé divadelní představení O princezně, která netřídila aneb Kdo je urozený. Celodenní zábavu pak ukončí Markvartova svépomocná zábava, která potrvá až pozdních nočních hodin.

Perfect Days s Lenkou Vlasákovou a Janem Dolanským

Sobota 29. února od 19 hodin, MKS Nová Paka: Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy pobaví v Nové Pace. Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potenciální otcové selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Romantická a svižná komedie netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect Days je vtipným důkazem toho, že život pro nás chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.