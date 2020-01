/POZVÁNKY/ Koncert legendy a jedné z nejvýznamnějších osobností české country, folku a trampské písně rozezní ve středu od 19 hodin jičínské Masarykovo divadlo. František Nedvěd vystoupí spolu se skupinou Tie Break ve speciální edici koncertů s názvem Půlstoletí s kytarou.

František Nedvěd | Foto: Archiv Deníku

Celosvětově úspěšná divadelní komedie v Nové Pace

Středa 29. ledna od 19 hodin, MKS Nová Paka: V úspěšné one man show Táta se se svou humornou zpovědí novopečeného otce ve středu v Nové Pace představí Roman Pomajbo. Být dobrým tátou vyžaduje hodně odvahy, odhodlání a zručnosti. A také správného chlapa, který se s vámi rád podělí o vlastní zkušenosti a poradí vám, jak na to… Náš táta má totiž skvělé nápady a tajné finty, jak prožít šťastné otcovství …Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout. Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy mužům a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte a nebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se v mnohých situacích najdete i vy.