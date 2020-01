/POZVÁNKY/ V neděli večer od 18 hodin vystoupí v divadelním sále hořické radnice hudební uskupení Nos Dames. Šansonové trio tvoří Martina Forejtková, Kateřina Prokešová a Miriam Otčenášková. Přijďte se zaposlouchat do francouzských tónů v duchu se přenést do Paříže.

Nos Dames | Foto: Archiv souboru

Lední hokej pro děti

Kdy: neděle 26. ledna, od 10 do 12 hodin. Kde: Nová Paka.

Proč přijít: V neděli budou mít všechny děti na novopackém zimním stadionu jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. BK Nová Paka zve všechny odvážné na zimní stadion. Kromě zážitku z bruslení si každé dítě domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy v rámci akce Týden hokeje.Rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu. Děti potřebují jen brusle, helmu a rukavice (postačí lyžařské).