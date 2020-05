/POZVÁNKY/ Vyhledávané centrum kulturního a společenského života na Jičínsku, sobotecký Šolcův statek, ohlásil otevření na pondělí 25. května. Statek v době karantény prošel pečlivou údržbou a teď už jen nedočkavě vyhlíží první návštěvníky. Připraveno je mimo jiné i venkovní lapidárium včetně děl akademické sochařky Heleny Samohelové, výstava obrazů a grafik akademické malířky Aleny Antonové a děl jejího manžela, akademického sochaře Petra Šturmy. Šolcův statek už na svých webových stránkách zveřejnil program prázdninových výstav, tradičních hudebních večerů a setkání se známými osobnostmi ze světa umění.

Šolcův statek | Foto: web

Igráček čeká v hořickém muzeu až do konce května

(Do 31. května, Hořice):

Ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích je nainstalovaná výstava Fenomén Igráček. Paradoxně v den, kdy byla expozice připravená k otevření, byla vyhlášená koronavirová karanténa. Naštěstí je přehlídka slavných figurek, která potěší především děti a jejich rodiče, k vidění v prodlouženém termínu do konce května.