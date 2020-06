Expozice ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích bude přístupná až do 20. prosince. Nabídne rozsáhlý soubor originálních ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduarda Štorcha. Zobrazení světa a života pravěkých lidí představuje v mnohavrstevném díle malíře Zdeňka Buriana významnou linii. Na hořické výstavě budou zastoupeny Burianovy ilustrace provedené technikou perokresby, kvaše a barevného pastelu a olejomalby zachycující všední život „kromaňonců“, jež Burian tvořil jako paleontologické rekonstrukce pod vedením profesora Josefa Augusty.

Namaluj muzeum motorek. Z obrázků vznikne výstava

Do poloviny září, Hořice: Hořické muzeum motocyklů vyhlásilo výtvarnou soutěž pro všechny děti s názvem „Namaluj muzeum motorek“. Jak na to? Zabalte dětem do batůžku čtvrtku a pastelky a dejte mu v muzeu volnost. Cílem je namalovat obrázek z muzea toho, co se vašemu dítěti nejvíc líbí. Odměnu děti dostanou hned při odevzdání obrázku na kase a 3 vybraní pak po skončení soutěže ještě hodnotné věcné ceny.

Soutěž potrvá po dobu výstavní sezóny, tři hlavní výherci budou zveřejnění na začátku října v Hořickém zpravodaji a na webových stránkách muzea CRR i města Hořice. Ceny budou zaslány poštou. Obrázky budou zdobit v příštím roce novou expozici muzea.

Okem ptáka. Fotografie Českého ráje z horkovzdušného balónu

Do 28. srpna, Sobotka: Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce zve na výstavu fotografií „Okem ptáka“. Přijďte se podívat na unikátní fotografie pořízené z letů horkovzdušnými balóny nad Českým rájem a Libereckým krajem. K výstavě je také připojená soutěž o let horkovzdušným balónem - stačí jen správně uhodnout místo na deseti fotografiích. Soutěžní kupony jsou k dispozici v knihovně a slosování se uskuteční 21. srpna na Pátečním večírku v Ráji.