Někteří si zvládnou přečíst knihu v cizím jazyce, jiní musí počkat na překlad. Jaká je vlastně práce překladatelek? To na středeční besedě od 18 hodin v Novopackých sklepích čtenářům prozradí překladatelky Marie Jungmannová a Alžběta Lexová.

Poutníkem v moderní době, cesta do španělského Santiaga

Úterý 18. února od 17 hodin, muzeum Jičín: V loňském roce podnikl Radim Kravčík pěší cestu z Karviné do španělského Santiaga de Compostela, jednoho ze tří nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa. Během čtyřměsíční pouti prošel územím šesti evropských států a urazil přes tři tisíce kilometrů. Přijďte si dnes do jičínského muzea poslechnout přednášku o fenoménu poutnictví v dnešní moderní době. Dozvíte se o motivacích, které člověka k takové k cestě vedou. Získáte rady, jak se na takovou cestu připravit a co si na tak dlouhou pouť sbalit do batohu. Zazní nejen praktické informace o značení svatojakubské cesty, možnostech ubytovaní, stravování, přírodních a kulturních památkách v jednotlivých zemích, kterými pouť vedla, ale také o vnitřních prožitcích poutníka souvisejících s fyzickou námahou a samotou, kterým je vystaven.