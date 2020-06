/POZVÁNKY/ Nejen ornitologická přednáška „Bosque del apache - zelená poušť“ vás poučí o Novém Mexiku očima veterináře, ornitologa, fotografa a horolezce Vladimíra Šoltyse. Přednáška bude formou venkovní projekce na Sluneční zahradě s možností prohlédnout si výstavu autorských fotografií - 18. června v 19 hodin, Hvězdárna Jičín.

Z besedy o ptácích s Vladimírem Šoltysem. | Foto: Bohumír Procházka

Pod Zvičinou louky. Výstava plná folklorních perníků

Do 5. července, Lázně Bělohrad: V Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohrad můžete navštívit výstavu s názvem Pod Zvičinou louky. Perníky s folklorní tematikou tady vystavuje Dana Holmanová. Expozice je otevřená v úterý, čtvrtek a v sobotu od 9 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin. Současně můžete navštívit také stálou expozici K. V. Raise.