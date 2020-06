Na co kam: Pod Zvičinou louky. Výstava plná folklorních perníků

/POZVÁNKY, FOTO/ V Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohradu můžete až do 5. července navštívit výstavu s názvem Pod Zvičinou louky. Perníky s folklorní tematikou tady vystavuje Dana Holmanová. Expozice je otevřená v úterý, čtvrtek a v sobotu od 9 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin, v neděli od 14 do 16 hodin. Současně můžete navštívit také stálou expozici K. V. Raise.

V bělohradském muzeu představuje svoji tvorbu uznávaná perníkářka Dana Holmanová, která tentokrát propojila perník s folklorem. | Foto: Deník/ Iva Kovářová