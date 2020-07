K výstavě je řipojená soutěž o let horkovzdušným balónem - stačí jen správně uhodnout místo na deseti fotografiích. Soutěžní kupony jsou k dispozici v knihovně a slosování se uskuteční 21. srpna na Pátečním večírku v Ráji.

Namaluj muzeum motorek. Z obrázků vznikne výstava

Do poloviny září, Hořice: Hořické muzeum motocyklů vyhlásilo výtvarnou soutěž pro všechny děti s názvem „Namaluj muzeum motorek“. Jak na to? Zabalte dětem do batůžku čtvrtku a pastelky a dejte jim v muzeu naprostou volnost. Cílem je namalovat obrázek exponátu, který si děti samy vyberou a nejvíc se jim líbí. Odměnu děti dostanou hned při odevzdání obrázku na kase a tři vybraní účastníci pak po skončení soutěže ještě obdrží hodnotné věcné ceny. Soutěž potrvá po dobu výstavní sezóny. Jména výherců budou zveřejněna během října, ceny obdrží poštou. Obrázky budou zdobit v příštím roce novou expozici muzea.

Výstava Z totality do totality na hořickém náměstí

Do 24. července na náměstí Jiřího z Poděbrad: Paměť národa Východní Čechy připravila výstavu příběhů pamětníků z Královéhradeckého kraje, jejichž osudy byly ovlivněny totalitami 20. století. Venkovní výstava Z totality do totality je putovní. Díky podpoře Královéhradeckého kraje bude postupně představena v sedmi městech. Z Vrchlabí se výstava přesunula na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích. Na dvanácti panelech představuje příběhy pamětníků i téměř dvacetiletou činnost neziskové organizace Post Bellum, která spravuje sbírku Paměti národa. Hořickým zástupcem na výstavě je Čeněk Růžička, jehož životní příběh zachycuje především téma romského holocaustu. Oba jeho rodiče prošli koncentračními tábory v Letech u Písku, Osvětimi či Mittelbau-Dora. Většina jeho příbuzných v nich zahynula.