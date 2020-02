Bělohradská knihovna zve v úterý od 18 hodin na promítání dokumentu Zemřít pro design. Výroba elektroniky je toxická, zdravotní následky pro zaměstnance v továrnách známé. Proč tedy stále podléháme reklamě a kupujeme nové modely?

Kouzelná cesta kolem světa s Pavlem Kožíškem

Jarní prázdniny přímo lákají k dobrodružství. Vydejte se v úterý v 10 hodin s dětmi na kouzelnickou show do bělohradského kulturního sálu lázní. Prožijete velkou kouzelnickou cestu kolem světa s Pavlem Kožíškem. Poletíte na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistanete. budou čekat typická a originální kouzla dané země. aDěti budou čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla naučí. Určeno divákům od 3 do 12 let, ale bavit se budou i dospělí. Za vstup na hodinové představení zaplatíte 100 korun.