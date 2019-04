Královéhradecká provozní zve širokou veřejnost v sobotu 13. dubna od 9 do 14 hodin na den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Hradci Králové - Třebši.

Kdy: v sobotu od 9 do 14 hodin



Kde: Čistírna odpadních vod, Hradec Králové - Třebeš



Za kolik: vstup zdarma

Čistírna odpadních vod Hradec Králové čistí odpadní vody z města Hradec Králové a několika přilehlých měst a obcí, z nichž nejvýznamnější jsou Třebechovice pod Orebem. Ročně se zde vyčistí více než 12 milionů m3 odpadní vody.

Čistírna byla vystavěna v první polovině 90.let 20.století pro 141 tisíc ekvivalentních obyvatel a zkušební provoz byl zahájen v roce 1995. Čistírna byla vybudována jako mechanicko-biologická, která odstraňuje z odpadní vody organické látky, dusík a fosfor. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Labe.

Novoměstské brány se otevřou dokořán

Na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují bude v sobotu po celý den velmi rušno a veselo. Město se otevírá nové turistické sezoně. Po celý den se můžete těšit na prezentaci novoměstských spolků, děti jistě potěší pouťové atrakce a z doprovodného programu si vyberou určitě všichni místní i přespolní.

Kdy: v sobotu 13. dubna



Kde: v Novém Městě nad Metují



Za kolik: vstupné na program na náměstí se neplatí

V 10 hodin vystoupí pěvecký sbor Terénní berušky, následovat bude street dance, ukázky a možnost vyzkoušení si zorbingu.

Od 13.30 hodin v odpoledním programu vystoupí žáci ZUŠ B. Smetany, Stepík Nové Město nad Metují, pro návštěvníky bude připravený bubenický workshop a program zakončí kapela Koala. Těšit se můžete také na tradiční zámecké trhy, které potrvají od 9.30 do 17 hodin na zámeckém nádvoří. Pány kluky jistě potěší přehlídka auto a moto veteránů z KHV Metuje v prostoru před zámkem nebo výstava vláčků Modelářského centra Česká Skalice v Galerii Pod Žebrovkou, Ta bude otevřená i v neděli.

Speciální kastelánské prohlídky zámecké zahrady a špýcharu začínají v 11, ve 13 a v 15 hodin.

Dobrovolníci vyčistí řeku Úpu

V rámci akce Ukliďme Česko přijdou v sobotu na řadu další místa, která je potřeba vyčistit. Mezi nejdůležitější akce patří tentokrát řeka Úp. Ta se o víkendu dočká očisty hned v několika svých úsecích.

Kdy: V sobotu od 9.30



Kde: Trutnov, Mladé Buky, Horní Maršov

Dobrovolníci se chystají zbavit řeku a její břehy odpadků v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou a v letošním roce poprvé také v Horním Maršově. Všichni sběrači u řeky dostanou na startovních místech pytle na odpadky a pevné rukavice, připravena bude i menší svačina. Trutnovští i mohou s úklidem začít u Základní školy Mládežnická, u cukrárny Promenáda, u koupaliště a u loděnice v Poříčí. Další stanoviště budou ve Svobodě nad Úpou a v Areálu Mladé Buky, nově se letos přidá i Horní Maršov.

Od 11 hodin bude na stanovišti u koupaliště v Trutnově probíhat doprovodný přírodovědný program pro děti i dospělé. Na afterparty zahraje trutnovská kapela Marta a Rasputin a nebude chybět ani opékání buřtů. Pro nejmenší čističe bude otevřené rodinné centrum Trutínek u ZŠ Mládežnická v Horním Starém Městě. Zkušenosti z předchozích ročníků ukazují, že zájem zájem dobrovolníků o to, aby prostředí, ve kterém žijí, bylo čistší a pěknější, stále stoupá. Zapojují se jich stovky nejen z Trutnova, ale také z přilehlých měst a obcí. Loni naplnili u řeky odpadky dvě stovky pytlů V sobotu se nebude čistit jen Úpa. Do úklidu se pustí i dobrovolníci v Harrachově, ve Dvoře Králové, Kocbeřích i Žacléři.

V Hradci se v sobotu koná Voříškiáda

Královéhradecký Orlice park shopping přivítá tuto sobotu 13. Dubna již po dvanácté majitele a milovníky voříšků všech plemen a velikostí. Tato soutěžní výstava psů je rozdělena do tří váhových kategorií: do 10 kg, od 11 do 20 kg a nad 20 kg.

Kdy: v sobotu od 8 hodin



Kde: Orlice park shopping, Hradec Králové

Přejímka s platným očkovacím průkazem je od 8 hodin do 9.30 hodin. Ještě stále se můžete se svým pejskem registrovat na webu, na facebooku nebo přímo na místě. Přihlášeno je už více než 40 pejsků z České republiky. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny ve formě kvalitního krmiva, dále pak poháry, diplomy a řadu dárků od partnerů akce. Celkový vítěz bude zapsán navíc na velký putovní pohár.

Roli předsedy poroty přijal moderátor Karel Voříšek. V rámci doprovodného programu se diváci seznámí s činností Sdružení přátel vodicích psů, sami si budou moci vyzkoušet labyrint s klapkami na očích a s hůlkou včetně pomůcek pro nevidomé. V přestávkových blocích se dále společně podíváme na sportovní kynologii a nebudou chybět ukázky agility, canisterapie, bull sportů, dog dancing, obedience a canicrosse. Pro všechny soutěžící i nesoutěžící přítomné pejsky je připravena tradičně i volně přístupná překážková dráha agility. 12. ročníkem Hradecké Sirius Voříškiády vás bude opět provázet Majka Schillerová.