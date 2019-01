Jičín – Masarykovo divadlo v sobotu pohostilo tanečníky. Soutěžilo se od rána až do pozdního odpoledne.

Nejprve se předvedly nejmladší taneční naděje, poté přišli na řadu ti již trochu odrostlejší. Aby uspěli v těžké konkurenci, museli se předvést jak v klasických tancích, tak v latinskoamerických. Na jejich snažení dohlížel mimo jiné i tancmistr Petr Mertlík.



„Z klasiky mám ráda waltz, z latinských sambu. Snažili jsme se, co to šlo, tak snad nás nějak ocení," uvedla mladá tanečnice Karolína Samešová z České Lípy. Zatančila v páru s Luďkem Laušmanem, který pochází z Nového Boru.



„I když to neříkáme nahlas, je to skutečně mezinárodní soutěž. Na jaře bude ještě jedna," slíbil ředitel KZMJ Pavel Nožička.