"O to právě jde, pobavit se a ukázat kousek naší kultury i ostatním," vysvětlil organizátor v pauze mezi programy. Letos pozval na pódium v jičínském Zámeckém parku hvězdy romské hudby ze všemožných žánrů. Důležité je jediné - musí se na ně dát tančit.

Jména jako Jan Bendig nebo Bobby Blaze přitáhla do parku stovky lidí všech generací. Mezi davy Romů, jejich blízkých a kamarádů přišla i Andrea. Černovlasá dívka vystrojená ve světlých šatech a s masivními zlatými náušnicemi se přišla pobavit. Jako každý rok. "Moc se nestává, že by někde hráli naše písničky a že by se vůbec konaly akce s romskou kulturou. Letos jsem přišla hlavně na Bendiga. Těším se, jak si na něj zatancujeme," řekla Andrea a zmizela v davu před pódiem.

Ona i další ženy a dívky, ale i muži pojímají RomFest jako svátek. Událost, na kterou je třeba se vyšňořit. A tak se v parku sešla přehlídka blyštivých šperků a barevných modelů.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Program začal krátce po poledni a odstartovaly ho romské taneční soubory. Právě tanec je velkou součástí romské kultury i každodenního života v romské komunitě. Romové prostě mají rytmus v krvi. V sobotu to bylo vidět ve vystoupeních profesionálů, při koncertech i v publiku. Hodně textů písniček bylo v romštině a o lásce. Například Bendig si k sobě na pódium pozval dívku z publika, se kterou pak tančil, nebo zamilovaný mladý pár. "Romale, tančete!" vyzval obecenstvo Hradečan a finalista SuperStar 2009.

Podle Hudce je RomFest skvělou příležitostí pro lidi z většinové české společnosti, jak se seznámit s romskou kulturou. "Samozřejmě sem může přijít každý. Zatancovat si, zazpívat naše písničky a ochutnat jídlo, které vaříme," zářil nadšením. V přistavených stáncích si přítomní mohli dát halušky se zelím, kýtu pečenou na ohni, ale také klasický festivalový langoš, párek v rohlíku nebo klobásu.

Jan BendigZdroj: Deník/Kateřina Chládková

Neromů se v parku letos mnoho nesešlo. Ti, kteří dorazili, byli většinou z rodiny. Někteří bojovali s předsudky, jiným vadil možná až příliš temperamentní charakter akce, která ojediněle vrcholí drobnými potyčkami a rozházenými kelímky od piva a koly. A mnohé už u brány odradilo vstupné 250 korun. Pro ty, kteří se chtěli jen letmo podívat, to bylo zřejmě moc. Nepomohla ani informace organizátora, že výtěžek festivalu poputuje na pomoc potřebným.

Romale se ovšem skvěle bavili. Šedesátník Emil oděný do elegantní košile, s rukama osázenýma zlatými prsteny a s masivním zlatým krucifixem na krku prý chodí na RomFest každý rok. "Hlavně se pobavit, zatancovat a sejít se s kamarády. Dnešní program se mi moc líbil. Teda až teď na ty poslední. Rap není nic pro mě, já mám radši, když se dá písnička zpívat," řekl Emil a ukázal na pódium, kde na závěr vystoupil romský rapper Bobby Blaze. Naštvané texty Bobbyho tracků prý raději nechá mladým. "I oni si zaslouží trochu zábavy," dodal s lehkým úsměvem.