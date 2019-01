S osobou sv. Václava a významy s ním spojenými pracovali při své umělecké tvorbě nejen autoři jako Karel Toman, Jakub Deml, Jaroslav Durych či Jan Zahradníček.

Ke světci se v textech svých písní často obracel Karel Kryl (některé jeho písně přezpíval Daniel Landa, ale i v jeho vlastní jsou odkazy k Václavovi jako symbolu českého národa přítomné). O Václavovi zpívá také Jaromír Nohavica, skupina Kantoři a dokonce i Wanastovy Vjecy.

SVATÝ VÁCLAV V KAŽDÉ PENĚŽENCE Svatý Václav je vyobrazen na současné dvacetikorunové minci, přesněji jde o reliéf jeho jezdecké sochy od Josefa Václava Myslbeka. Socha je umístěna na Václavském náměstí v Praze, Myslbek na ní pracoval přes třicet let. Co je u reliéfu napsáno? Je to téměř zkouška zraku.

"SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM!"

PÍSŇOVÉ TEXTY

Pověst vypráví, že až bude českému národu nejhůř, vyjedou z hory Blaník rytíři v čele se svatým Václavem. Vrch Blaník se nachází asi 10 kilometrů od Vlašimi a jsou to vlastně kopce dva – Velký Blaník a Malý Blaník. Legendu o Blanických rytířích zpracoval také Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. V textu písně se k nim vrací také Daniel Landa. Daniel Landa - Blaničtí Řekni kde tak dlouho jsou, Pane, kdy už vyjedou.

Otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí?

Matko, popros už je čas, už se jede na doraz.

Prosím, Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak.

Není lid a není král, jenž by zemi zachoval

A tak Čechy v sekáči skoupí boháči.

V čem tkví peklo. V čem tkví ráj?

Kde je náš posvátný háj?

Mocně zpívá Vyšehrad, píseň kterou bys měl znát.

Kéž má sílu probudit, abys mohl držet štít.

Ona učí milovat, přesně ta tu musí hrát.

Píseň, která učí žít, naučí nás nebořit.

Kéž tu postavíme most, most se jménem Vzájemnost.

Světec kníže chrání zem, vlastním lidem znesvěcen.

V čem tkví peklo, v čem tkví ráj?

Brány se otevíraj. REF: Res publica - věc veřejná.

Jedna milá zem společná všem.

Res publica - věc lhostejná.

Tam je v módě házet kamenem. Není vlídná lidstva tvář: sebestředný otrokář.

Nehledíme na nebe, staráme se o sebe.

Zubožená příroda, lacino to neprodá.

Pak se zase šikne Bůh, v nouzi věru věrný druh.

Jak nás ještě odrbat, vymýšlí nás hodný stát.

Není nutno však se bát, už nebude z čeho brát. V čem tkví peklo, v čem tkví ráj?

Lidi tu zapomínaj. REF: Hádej v který skále spí rytíři blaničtí.

V který hoře lože maj, a kdy oře zařehtaj?

Hádej, kde se ukrývaj, hádej, kde leží ten kraj?

Kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit?

Nemá cenu teď si lhát, necháme je pochcípat.

Jó, není to růžové, neboť čeští mužové činí peklo, chtějí ráj…

Blanické už nehladaj. REF: Řekni, kde tak dlouho jsou, Pane, kdy už vyjedou.

Otče, proč tak dlouho spí, Jezdci blaničtí?

Matko, popros, už je čas…

Jaromír Nohavica - Legenda o svatém Václavu (a jeho krutém bratru Boleslavovi) Sto dvacet párů volů jede do Němec, kirilijé, kirilijá,

hřivny stříbra k tomu - co za divná věc? Kirilijé, kirilijá.

Václav, český kníže, k nebi zdvíhá dlaň,

ve znamení kříže Němcům platí daň.

Sláva ti, sláva ti, vévodo náš,

buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.

Je německá říše mocnější než meč,

Václave, buď tiše, modli se a kleč.

Poslušnou svou hlavu sepni k ramenům,

nevěř Boleslavu, bratru krutému.

Na svatého Kosmy, v září to bylo,

v den dvacátý osmý slunce svítilo,

Václav bratrem pozván na hostinu jest,

chystá se věc hrozná, krve bude téct.

Hodovali, pili, Boleslav měl řeč,

Václave můj milý, pozdvihni náš meč.

Na německou zemi táhni v čele vojsk,

Václav sedí němý, neláká ho boj.

Už se nebe bělá, Václav na mši jde,

u vrat do kostela vidí tváře zlé.

Už Václava bodli, už se rodí báj,

kněz Chrastěj se modlí: Sankt ty, Venceslaj.

Boleslav je králem v knížectví českém,

v čele vojska táhne na německou zem.

Čtrnáct let s císařem německým, čtrnáct let se bil,

po letech čtrnácti meč svůj zahodil.

Sto dvacet párů volů jede do Němec,

kirilijé, kirilijá, hřivny stříbra k tomu - co za divná věc? Kirilijé, kirilijá.

Boleslav, ach, kníže, k nebi zdvíhá dlaň,

ve znamení kříže Němcům platí daň.

Teče voda v Labi podél kostela,

bratr bratra zabil jak Kain Ábela.

Kdo z těch dvou je v nebi, a kdo v pekle je,

… tehdy nebyl a nic se neděje

Wanastowi Vjecy - Kde je český král Dneska už víme, kdo byli Husité

Byli to vrazi dětí, mužů a žen.

Dneska už víme, že vládli teroru

Novicka i rabín každý upálen

Dneska už víme,národní obrození je plné lží,

takový, nafouknutá věc

Dneska už víme, že i Pan Masařík kradl a zradil ve jménu… a rebelie

Dneska už víme, že generál K. G. B tvrdí,že prezident Beneš byl agent Stalina

Dneska už víme, že není bez hříchu v dekretech z jedu presumpce viny tak potichu Ref: Vyzývám k revoluci srdcí lidu koruny Svatého Václava a to co známe dnes to není matka vlast ta naše otčina

Je to jenom zatuchlá administrativa, instituce studená, kterou nikdo v srdci nenosí

Tak pozor tohle není na zkoušku fakt voláme na poplach

tohle není protestsong, je to povstání

Větrají se paláce v rámci defenestrace z oken letí balónky, tak vysoko, až prasknou, padají,

Je ticho, co bude dál, Je ticho a já se ptám Kde je český král Kde je český král Kde je český král Kde je český král Dneska už víme když rudá armáda dobyla Berlín znásilnila na sto tisíc žen tak bagadár jů no to je paráda pět tisíc z nich se pak oběsilo Devátý květen Praha je vítá šeříky v rukou je lásky čas zas Ti samí občané před třemi lety na Staroměstském náměstí nadšeně hajlují a přitom zpívají Kdeže domov můj Ta samá partička za Josefa tatíčka sepisuje petici opravte tu zrádkyni doktorku, Miladu Dost podobný sdružení, pořádalo srocení na tom samým náměstí, aby došli k zjištění že socha Panny Marie, je z kamene a nelétá

Karel Kryl - Marat ve vaně Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, smrtka si obrátí Marata ve vaně, stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, Gogh leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. ®: Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy, ruka, jež před chvílí hladila ramena, zkameněla. Na nic je pero a k ničemu snář, zemřely Múzy, to, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava, před vraty kostela uvidíš Václava, drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Cromwell má namále, Hus čeká na kata, Smrtka má korále, korále ze zlata, kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, ranami nachoví, dívej se, člověče, dívej se, člověče, dívej se, člověče! ®: Johanku stříhají, ruka je zemdlená, pacholci říhají, ocel je kalená, pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, Smrt sedí v propadle oděna v saténu, Smrt sedí v propadle oděna v saténu, oděna v saténu. Jesenin opilý chystá si oprátku, Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku, vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy, Gerarda Phillipa Smrtka si obarví, Gerarda Phillipa Smrtka si obarví, Smrtka si obarví. ®: Kennedy ve voze proklíná raracha, pohřebním na voze uvidíš Palacha.

Kantoři - Dobrý král Václav 1. Slaven buď a veleben Václave, náš králi ať je noc a nebo den každý hlas tě chválí až uslyšíš písně znít zblízka, nebo zdáli volá v nich tvůj věrný lid: Václave, náš králi! 2. S námi buď a pomoz nám nésti břímě žití pevninou přes oceán láska tvá nám svítí za tvým čistým praporem hrdě jsme vždy stáli ochraňuj svou celou zem, Václave, náš králi! 3. Rukou štědrou rozdávej útěchu a sílu každý náš den požehnej, ať ho žijem v míru nevadí nám bouře, déšť slunce, které pálí pomáháš nám úděl nést Václave, náš králi! 4. A když večer do stínů celý kraj se halí zkolébáni do svých snů sní i ptáci malí dříve, než je zlákal sen zpěvem ti hold vzdali kterým byl jsi pozdraven Václave, náš králi! 5. Kéž se nám ve jménu tvém naše práce daří všechno, kam až dohlédnem milostí svou září chcem, abychom hodnými přízně tvé se stali přijmi naše modlitby Václave, náš králi!

Kostely svatého Václava

Český kníže Václav I. byl synem Vratislava a Drahomíry. Jeho dědem byl první doložený český kníže Bořivoj, babičkou Ludmila. O jeho životě vypráví latinská legenda z 10. století Život a utrpení (umučení) svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho (Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae, aviae eius), která je známá také jako Kristiánova (Křišťanova) legenda.



Svatý Václav je jeden z nejoblíbenějších českých světců. Nejčastěji bývá vyzdvihována jeho zásluha o rozšíření křesťanství. Jako symbol i tradice sehrály důležitou roli při emancipaci českého státu.

Kostely, které byly zasvěceny knížeti, údajně zavražděnému mladším bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi, lze nalézt po celém území České republiky.