Osvojují si dovednosti

Podle vedoucí spolku Lady Blažejové si účinkováním v dramaťáku děti od útlého věku osvojují dovednosti, ze kterých mohou čerpat po zbytek života. "Osmělují se, učí se správně vyslovovat a mluvit před lidmi. Zároveň jim hraní dává rozhled a schopnost porozumět textu. Děti jsou tak čtenářsky velmi gramotné, rády čtou a hlavně vědí, jak text zpracovat a porozumět mu," vysvětluje význam, který pro děti a studenty z dramatického souboru účinkování má.

Sama Blažejová nastoupila do Studia Šrámkova domu, když jí bylo šest let. "Do patnácti let jsem byla členkou dětského uskupení, pak jsem přešla do studentského. A po třech letech hraní jsem soubor začala vést," vzpomíná.

Do vedení se Lada dostala už v sedmnácti letech a podílela se na něm s Alenou Pospíšilovou. Jakmile dosáhla plnoletosti, převzala otěže a soubor vede dodnes. Členové Studia se s věkem obměňují. Na pódium vstupují už jako děti, postupně odchází, jakmile odejdou ze Sobotky do světa na studia. Jsou ale i výjimky, někteří se na představeních a vystoupeních souboru podílí i v dospělosti, kdy si na pódium odskočí ze svých "světských" zaměstnání.

Výchovná dramatika

Účinkování v ochotnickém divadle dalo Blažejové podle jejích slov smysl života. Po střední škole odešla na pražskou DAMU studovat výchovnou dramatiku. "Je to obor, který spojuje pedagogiku s divadlem. Na DAMU jej lze studovat až od devadesátých let a vzdělává mladé budoucí učitele dramatické výchovy, kteří pak učí své svěřence výslovnosti, různým divadelním disciplínám a porozumění čtenému textu," vysvětluje.

Divadelnímu světu se věnuje i profesně, vede totiž dramatickou výchovu na ZUŠ v Mladé Boleslavi. Rovněž zavedla dětské umělecké dílny na festivalu Šrámkova Sobotka, na kterém se podílí jako členka dramaturgického týmu.

Studio Šrámkova domu vzniklo v roce 1962 primárně jako recitační soubor. V současné době existují v rámci Studia čtyři na sobě nezávislé herecké skupiny rozdělené podle věku účinkujících. Na amatérské divadelní scéně si soubor drží prestižní pověst a vysokou úroveň. Svědčí o tom i úspěchy na celostátních ochotnických přehlídkách Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Malá scéna v Ústí nad Orlicí nebo Jiráskův Hronov. Děti do souboru docházejí pravidelně jednou týdně, kromě toho ale jezdí také na společná soustředění a letní herecké tábory, které je stmelují. "Jsme jako rodina," dodává vedoucí souboru.

Bývalí členové

Slavnostního večera se kromě současných herců a jejich blízkých zúčastnili také bývalí členové. Když se v úvodu večera moderátoři zeptali, kdo z přítomných byl alespoň chvíli součástí souboru, zvedl se les rukou. Na pódiu se představila také bývalá členka Olga Bičišťová. "Studio Šrámkova domu bylo mojí studnicí, ze které čerpám celý život. Skláním se před těmi, kdo soubor vedli a vedou. V dětech, které ve Studiu jsou, ta zkušenost zůstane tak, jako zůstala ve mně," říká Bičišťová.

Studiem Šrámkova domu prošel také český divadelní a filmový herec, dabér a sobotecký rodák Dan Krejčík, který v sobotu odstartoval letošní festival Šrámkova Sobotka představením Všechny báječné věci. "Dana jsem pozvala na festival, protože letošní téma Genius loci se nedotýká pouze samotného místa, ale také lidí, kteří se zde narodili a prožili tu část života. Ti všichni jsou součástí 'ducha místa' a atmosféry, kterou Sobotka dýchá. Jeho představení se mi velmi líbilo, i ono je spjaté s konkrétním místem a zážitky, které v tom místě byly prožity," dodává Blažejová.