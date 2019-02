Zná svůj Český ráj do úžasných detailů. Jako horolezec jmenuje jednotlivé skály i rozličná místa v obcích i venku. Uvádíme proto, že od poznání krajiny odvíjí se jeho přístup k malování. Je hlubší, zasvěcenější, opravdovější.



Úvodním obrázkem při vstupu na výstavu je Modlitba skal. Jičíňáci znají. Je to skála s mnoha jmény: Mnich, Ruka, Modlitba. Vedle kresby je i malířova opravdová modlitba: „Člověče, prosím, nechovej se, jako bys pozbyl rozum a cit.“



Tady je krásně vidět ono propojování. Malíř leze na skály, chodí údolími i venkovní krajinou a vnímá. Poškozování chytů, vyrývání monogramů. Ale i necitlivé zacházení s lidovou architekturou. Vyprávěl o tom, jak vznikal obrázek Karlov (v Lomnici. Karlovů tu máme okolo více). Jak si postavil před baráčkem svůj malířský stojan a jak se radoval, že vyšla hospodyně s vaničkou a na trávě konala s prádlem.



Jinak ale jsou na výstavě hlavně skály, krajina, řeka, les, stavení. Lidé jsou na druhé straně. Té dívací. Té, která obdivuje. A objevuje. Na čelní straně výstavní místnosti jsou jen skály. Snad ne ani moc vysoké, ale … . Vždyť jsou to člověčí portréty. Podivně nějak objevují se tu rysy lidského obličeje. Tuze se chce jít tam a porovnat. Vypadá opravdu skála jako hlava? Nebo malíř záměrně dotváří, aby podoba byla? A nebo … ? Nebo prostě se tu projevuje kouzlo malířského kumštu, že mimoděk veden je štětec tak, aby portrét vznikl? Ale tohle si musí divák rozhodnout sám.



Vernisáž v Lodžii zahájilo Řehečské kvarteto, které Karlu Janákovi složilo i píseň. Výstava ve Valdštejnské lodžii trvá do 28. listopadu.

(Bohumír Procházka)