Východní Čechy - Letošní Vánoce a konec roku jsou ve znamení návratu k tradičním zvyklostem. Lidem se omrzela internetová přání posílaná e-mailem, označování na virtuálních pohlednicích na Facebooku je spíše rozčiluje, a tak opět sahají po přáních a pohledech v papírnictvích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„To, že mě někdo z mých přátel označí několika kliknutími myší na nějaké hrozné fotce, zkrátka nijak nepotěší. Takový obsah na svých facebookových stránkách nanejvýš zablokuji,“ okomentoval příznivec počítačů Jiří Horák. Jak tvrdí spousta jinak věrných fanoušků těchto populárních internetových stránek, virtuální přání jsou neosobní už kvůli svému hromadnému zasílání.

Těžko pak splní účel srdečného popřání klidných Vánoc či šťastného nového roku. Podobně jsou na tom i neosobní SMS zprávy, které také vlastníci mobilních telefonů posílají hromadně celému svému telefonnímu seznamu. Proto se spousta lidí uchýlila zpět k tradičnímu poštovnímu zasílání vánočních a novoročních přání či dopisů.

„Rukou psané přání rozhodně zahřeje na srdci. Nejen že do něj musí člověk vložit kus ze sebe, ale zároveň je také vidět, že si na přání dal opravdu záležet. Nevzal do ruky mobil a nenaťukal zbrklou, obyčejnou SMS nebo ji pouze nepřeposlal,“ dodala Jana Kodysová, která už několik let sleduje celospolečenské trendy. Originalita a upřímnost se dnes zkrátka cení. Ručně vyrobená přání mezi takové dárky rozhodně patří. Své o tom ví Tereza Vajtová z neziskové organizace Maturus, kde vyrábějí ručně kreslená přání mladí zdravotně postižení lidé. „Letos je o originální malovaná přání veliký zájem. Lidi přestala bavit kýčovitá supermarketová přání i stále dokola stejné virtuální pohlednice,“ shrnula. „Navíc si uvědomili, že koupí mohou přispět i na dobrou věc.“