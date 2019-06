O stříbrnou medaili a titul vícemistři ČR se tentokrát zasloužili tančící rodiče. Na MČR se museli probojovat přes regionální kolo v Hradci Králové a přes zemské kolo v Chomutově, kde si vytančili první místo a stali se mistři Čech. Tento úspěch jim zajistil postup na MČR v Praze, které se konalo 25. května na Pražském výstavišti v Holešovicích. Na soutěži bojovali s dalšími sedmi tanečními skupinami z celé republiky.

Úspěšná choreografie této taneční sezóny se jmenuje „I do“. Celá je postavena na písních hudební skupiny ABBA a muzikálového filmu Mamma mia. Tvůrci choreografie jsou Karolína Medková a Michaela Bucková za společné spolupráce celého tanečního týmu. Součástí týmu jsou nejen nadšené tanečnice, ale i tří skvělí tanečníci, showmeni, kteří jsou výraznou chloubou a oporou taneční skupiny.

Všichni trénují dvakrát týdně a to hlavně pro to, aby svým vystoupením co nejvíce oslovili diváky. Motivací do další taneční sezony je pro ně nejen taneční úspěch, ale i neskutečný zážitek z potlesku a nadšení publika.

TS Destiny Jičín - rodiče