Čistá u Horek – Tuto sobotu v obci zahrají kapely Megaděs, Rimortis a ČiPřiDO. Výtěžek pořadatelé věnují na opravu místního kostelíku, tentokrát na výměnu oken.

Kostel v Čisté u Horek | Foto: Archiv

Tradičně v závěru listopadu ožije sokolovna v Čisté u Horek hudebním večerem s názvem Rock for Church. Akci pořádá obec ve spolupráci s dobrovolníky. Výtěžek z prodaných vstupenek a z občerstvení poputuje na opravy dominanty obce, kostelíka sv. Prokopa, opata.



„V minulosti se prostředky získanými z těchto beneficí podařilo přispět nejdříve na opravu střechy věže a pak i na výměnu střešní krytiny na chrámové lodi, presbytáři i sanktusníkové věžičce," komentuje využití prostředků Ladislav Jiřička, starosta Čisté. "Loni pak výtěžek posloužil ke spolufinancování restaurování kamenného kříže u hřbitova."



Opravy kostelíku

Aktuálně se čistecký kostelík potýká se dvěma zásadními problémy. První z nich je vlhkost, kterou způsobuje omítka na pískovcovém soklu, a nepříliš šťastně udělané odvodnění ze sedmdesátých let minulého století.



Nejpalčivějším problémem je ale už téměř havarijní stav oken. Ta jsou dřevěná a zub času i klimatické podmínky se na nich velmi podepsaly. Je tedy potřeba stav co nejdříve řešit. Jen na výrobu oken přesáhnou náklady dvě stě tisíc korun.



K tomu je ještě třeba brát v potaz instalaci, zednické práce a především náklady na lešení, bez kterého se výměna oken patrně neobejde.

„Při každé mši nebo bohoslužbě v kostele mají příchozí možnost přispět do kasičky na opravu oken. Peníze se sbírají pomalu, ale věříme, že osud kostelíka není lhostejný jen věřícím, ale i dalším lidem v Čisté. Proto také předprodej vstupenek na rockovou benefici probíhá i v čisteckých domácnostech. Zakoupením vstupenky, nebo i více kusů, tak výměnu oken může podpořit opravdu každý," přibližuje snahy o získání finančních zdrojů starosta.



Benefice

Rocková benefice začíná v osm večer setem dolnokalenské skupiny Megaděs. Následuje speed metalová formace z Poděbrad, populární Rimortis. Večer do konce dotáhne místní Čistecký Příležitostný Divadelní Orchestr (ČiPřiDO).



Připraveno je občerstvení a zaparkovat se dá v okolí sokolovny.



„Přijeďte se pobavit a zároveň podpořit tuto dobrou věc," uzavírá pozvání do Čisté Jiřička. (fal)