/POZVÁNKY/ Masarykovo divadlo v Jičíně bude v pátek od 19 hodin hostit 1. reprezentační ples jičínské Základní umělecké školy. Hudbu obstará kapela Levou rukou band, kterou doplní symfonický orchestr školy. Čeká nás jistě velkolepý závěr plesové sezony.

Masarykovo divadlo v Jičíně. | Foto: Deník/ Veronika Peclinovská

Podkrkonošští výtvarníci

František Josef Šlik a krajina jeho panství Jičín: Barokní krajina je téma, které významně rezonuje jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. Úpravy krajiny motivované esteticky či hospodářsky bývaly propojeny s určitou osobou, rodem či církevním společenstvím. Krajina se díky nim mohla stát výsadním prostředkem prezentace majitele panství. To a mnohé další objasní Lucie Rychnová v pátek v 18 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Pořádá Jičínská beseda. Bazárek pro dobrou věc Nová Paka: Tradiční jarní dobročinný bazárek, jehož výtěžek půjde ve prospěch chlupáčů z novopackého útulku. K mání bude oblečení, obuv, kabelky, šperky, hračky, sportovní potřeby, dekorace do domácnosti a mnoho dalšího. Vše za příznivé ceny. Bazárek se koná v sobotu v DDM Stonožka od 9 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné, ideálně konzerva nebo pamlsky pro čtyřnohé přátele člověka.

Spolek Podkrkonošských výtvarníků otvírá v pátek svoji výstavu v MKS v Nové Pace. Zájemci mohou výtvarná díla regionálních umělců zhlédnout až do 28. dubna. Výstava je přístupná denně, od 8 do 16 hodin, o víkendu od 14 do 16 hod.