Východní Čechy - Jedním z prvních titulů, který obohatil knižní nabídku po uplynutí vánočních svátků, je kniha Roberta Šimůnka nazvaná Reprezentace české středověké šlechty.

Robert Šimůnek: Reprezentace české středověké šlechty. | Foto: DENÍK/Archiv

Robert Šimůnek: Reprezentace české

středověké šlechty, 1. vyd.,

Argo, Praha 2013

Problematice reálií světa osob náležejících do nejvyšší společenské vrstvy bylo již věnováno mnoho článků, studií či monografií odlišného obsahu, rozsahu i odborné úrovně. Monograficky zpracované publikace většinou pojednávaly o daném tématu z pohledu širšího časového kontextu.

Robert Šimůnek zvolil poněkud odlišnou koncepci. Soustředil se na konkrétní dějinnou epochu – středověk. Důraz klade zejména na léta plynoucí v období vymezeném ukončením husitských válek a počátkem 16. století, v němž je letopočet 1526 - rok bitvy u Moháče - považován za milník pozvolného přerodu středověku v renesanci. Zejména v tomto období se definitivně konstituovaly společenské struktury stavovské obce.



Kniha je rozdělena do dvou základních tematických okruhů. Věnovány jsou sociálnímu prostředí a výrazovým prostředkům umožňujícím uchování podoby rodové paměti, tedy oblastem důležitým pro realizaci společenského vědomí a sebeprezentace osob s modrou krví. V první části publikace je čtenář seznámen s rezidenčními sídly – hrady, městy a církevními objekty. Autor pomocí pečlivého badatelského výzkumu dokládá význam těchto staveb nejen jako středisek společenské reprezentace, ale též i jako důležitého pojítka v oblasti sociálních vztahů. Ve druhé části jsou podrobně zpracována témata týkající se jednotlivých výrazových prostředků, které urozeným osobám sloužily k vytváření symboliky, jejíž pomocí byl utvářen nejen soudobý vnější mediální obraz příslušníků jednotlivých šlechtických rodů, ale též jejich sociální statut a reflexe rodové historické paměti.

Heraldika, genealogie

Značný prostor je věnován heraldice a genealogii. Zajímavé jsou pasáže obsahující analýzy erbovních pověstí a genealogických fikcí, jež původně sloužily jedinému účelu – dodat šlechtickým rodům starobylosti. Lze ocenit, že autor tak činí srozumitelnou formou a čtenář případně neznalý heraldické terminologie a genealogických souvislostí je zásluhou podrobného výkladu seznámen s touto oblastí velmi důkladně. Přesto se autor dopustil několika drobných nepřesností. Prvotní podoba erbu rodových větví pánů z Vrchovišť – Vencelíků a Smíšků - původně kutnohorské měšťanské rodiny zbohatlé horním podnikáním - obsahovala zlatého jednorožce v modrém poli. Tak je toto erbovní znamení vyobrazeno na dobové fresce v jimi donované kapli v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Autor se o této malbě zmiňuje, ale v příslušné pasáži blasonuje figuru jednorožce v tomto erbu jako stříbrnou. Stříbrný jednorožec je ojediněle namalován ve Smíškovském graduálu, ale zřejmě se jedná o chybné vyobrazení.

Při pozdějším povýšení Vencelíků z Vrchovišť do panského stavu v roce 1630 a polepšení jejich erbu byla potvrzena figura zlatého jednorožce v modrém poli. Další nepřesný údaj se týká popisu erbu pánů z Michalovic. Příslušníci tohoto rodu užívali od počátku erbovní znamení lva a nikoli lvice. Figura lvice v heraldice existuje. Od figury lva se odlišuje nezobrazením hřívy a pohlaví a nikoli postojem erbovní figury. Autor zřejmě vychází ze závěrů Augusta Sedláčka a Vojtěcha Krále z Dobré Vody. Tito významní odborníci určili poněkud svévolně figuru kráčejícího, teprve na pozdějších pečetích vzpřímeného, lva jako lvici a jejich názor je dosud brán jako nezpochybnitelný.

Autor nebere v úvahu i skutečnost, že technické možnosti, jimiž v raném středověku disponovali rytci pečetidel, neumožňovaly vyobrazit erbovní figury do podrobných detailů. Také původ rodu Krabiců z Weitmile, jehož příslušníkem byl kanovník pražské kapituly Beneš Krabice, kronikář krále Karla IV., nelze jednoznačně lokalizovat do měšťanského prostředí České Lípy. Jejich prokazatelným rodovým sídlem byla nyní zaniklá tvrz Weitmile v nynějším katastru obce Staré Smrkovice na Jičínsku.



V hodnotné analýze rodových pověstí a genealogických fikcí se autor zabývá převážně legendami majícími za úkol uchovat na věčnou paměť hrdinské činy předků. V textu však nelze nalézt mnoho zmínek o archetypech rodových legend, které měly rodovým příslušníkům připomínat ideál tzv. dobré smrti. Časový rozsah tématu publikace nedovoluje zmínku o Perchtě z Rožmberka, ale funerální pověsti týkající se rodu Švihovských z Rýzmberka či Lobkowiczů mohly být do příslušné kapitoly zařazeny. Zejména pověst o zvonku, jehož zvuk ohlašoval blížící se úmrtí členů lobkowiczkého rodu, je z religionistického hlediska více než zajímavá. Další textová pasáž pojednávající o rodovém mecenátu je napsaná kompaktně.

Autor dokládá, že donace staveb a movitých uměleckých děl nesloužila pouze k prokázání okázalosti, jak v minulosti tvrdili někteří badatelé, ale zejména k uchování rodové tradice a paměti.



Po četbě knihy věnované tématu reprezentace české středověké šlechty je zřejmé, že ji napsal odborník, který se v dané problematice důkladně orientuje. Čtenáře seznámil s náhledem do myšlenkového světa a společenských vazeb příslušníků české šlechty. Je zřejmé, že tato publikace by neměla chybět v knihovně čtenáře zajímajícího se o reálie světa urozené nobility. Stanislav Vaněk