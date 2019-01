Jičín – Už podruhé do Jičína zavítá známý psychoterapeut, herec a hudebník Pjér la Šé´z. Důvodem jeho návštěvy bude i nyní přednáška, tentokrát na téma Muži a ženy.

Psychoterapeut, herec a hudebník Pjér la Šé´z. | Foto: Pavel Ovsík

Co o samotném tématu říká Pjér? „Muži a ženy žijí v natolik odlišných světech, že by se neobeznámenému pozorovateli mohlo začít velmi rychle zdát, jako by snad patřili k odlišným živočišným druhům. V jejich vzájemných vztazích navíc v současnosti panuje značný zmatek. Pokusme se tedy do těchto oblastí trochu posvítit a snad potom trochu lépe dokážeme přijímat své partnery takové, jací opravdu jsou."

Pokud vás téma zaujalo, přijďte se o něm dozvědět více v úterý 10. května od 18 hodin do Porotního sálu jičínského zámku. Lístky můžete zakoupit v předprodeji za 280 Kč v obchodě Dárky a květiny, Valdštejnovo nám. 90, nebo elektronicky přes e-mail terezie.schlikova@seznam.cz. Na místě budou vstupenky k dispozici za 300 Kč. Těšíme se na vás! (ts)