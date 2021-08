FOTO: Prague Queen se odpoutali v bělohradské Bažantnici. Strhli davy fanoušků

autor externí





Poslední červencový večer patřil v bělohradské Bažantnici legendě. Skupina Prague Queen vystoupila se svou interpretací hitů jako We Are The Champions nebo Show Must Go On.

Poslední červencovou sobotu zazněly v Bažantnici legendární hity britské kapely v podání uskupení Prague Queen. Předskokana jim udělala jičínská kapela Golf. | Foto: Veronika Žočková

Frontman skupiny Jaroslav Březský svou stylizací do celosvětově zbožňovaného Freddieho Mercuryho nadchl diváky a doslova je strhl k autentickému hudebnímu prožitku. Před Queeny vystoupila jičínská kapela Golf, která má tohle léto napilno. Už si zahráli například v jičínském Zámeckém parku a za dva týdny se do něj vrátí jako doprovodný program food festivalu. Akce byla součástí minifestivalu Bažantnice ještě žije. V pátek večer prostoru dominovalo divadlo Šest v tom a po sobotním hudebním nářezu následovalo v neděli dechovkové odpoledne s v okolí oblíbenými skupinami Táboranka, Krakonoška a Švitorka. Bělohradské kulturní léto pokračuje také v srpnu - v pátek zahraje v zámeckém parku kapela Alkehol a v sobotu se kultura vrátí i do Bažantnice. V letním kině zde pořadatelé promítnou horor V zajetí démonů. Celý program Bělohradského kulturního léta najdete na webu http://www.lazne-belohrad.cz/kultura/kulturni-stredisko/belohradske-kulturni-leto-2021/. Veronika Žočková