Jičín – Teplota šplhá skoro k pětatřiceti stupňům a Jičíňáci, pokud mohou, se radši rozpáleným ulicím starého města vyhnou. I turistů je poskrovnu a raději odpočívají v zahrádkách restauračních zařízení. Město, které má díky Valdštejnovým architektům kus italského ducha, jakoby teď po italském vzoru drželo siestu. Na Valdštejnově náměstí a v jeho okolí se ale poštěstí potkat nejslavnější jičínskou dvojici.

Jde o místního řemeslníka, který pro odpor k vedení města musel zavřít živnost, přespává v lese a živí se trestnou činností, a jeho blonďatou družku. Řeč je samozřejmě o Rumcajsovi a Mance, které už několik let pro turisty i místní ztvárňují dvojice zdejších studentů. Jednu z nich jsme doprovodili na jejich pravidelné obchůzce. Byl to zajímavý náhled do brigády, kterou zrovna každý nedělal, ale která je těžší, než se na první pohled zdá. A také možnost popovídat s těmi, kteří přijíždí do našeho města, a zjistit, proč a jak.

Rumcajsova šichta? Sedm hodin denně

Ve dvě hodiny se potkáváme na arkádovém nádvoří zámku. Rumcajse s Mankou totiž zaměstnává Městské informační centrum, které zde sídlí. Své předobrazy napodobuje vzhled studentů celkem věrně. Dvacetiletý Petr Katreniak má tmavé vlasy a solidní vousy a jeho postava – dobrých 190 centimetrů – budí respekt stejně jako obávaný lesní loupežník. Má černé kožené boty, červené kalhoty, vestu a klobouk, v němž je prý velké horko. Stejně stará Markéta je na tom lépe: má červenou sukni a bílé tílko. Stejně jako Manka má blonďaté vlasy, svázané do copu. Markéta je z obce nedaleko od Jičína a studuje účetnictví, Petr se sem přistěhoval z Prahy a dělá informatiku. Oba už turisty v převlecích baví druhým rokem. Dostali se k tomu přes kamarádku.



„Jsme dvě dvojice a střídáme se po týdnu po celé prázdniny. Je to asi sedm hodin denně, od desíti do pěti," upřesňují. Nejvíc turistů bývá ráno, odpoledne už to je slabší. Vůbec nejméně zájmu o fotografie bývá kupodivu v neděli. Ještě tak před kostelem, když se chodí na mši. Ptám se na jejich odhad počtu návštěvníků oproti loňsku – je prý tak stejný.



Turista v Jičíně: malá studie

Vycházíme na náměstí a obcházíme ho podloubím dokola. Zajímá mě, jak na pohádkové postavy reagují turisté. Zájem rozhodně je, ale je vidět, že se lidé často stydí. Stačí, aby se jedna rodina osmělila požádat o fotografii, a hned se přidávají další. Někdy se vyskytuje i druhý pól – ti, kteří berou dvojici jako městský itinerář, nepozdraví, prostě k Rumcajsovi s Mankou postaví děti a pak za fotografii ani nepoděkují.



Ptám se, zda se fotí jenom tuzemci, a Markéta říká, že to bývají často i Poláci, někdy i jiní cizinci. Za chvilku se její slova potvrzují. Na východní straně náměstí dvojici zastavuje matka s dítětem. Małgosia a Aniela přijely do Jičína z Poznaně a Rumcajs byl jeden z hlavních důvodů. Byly už na Hruboskalsku a pokračují na Kost. V Jičíně se jim líbí a z Rumcajse mají očividně radost.



„Máš plavky, Rumcajsi?"

Protože je náměstí téměř prázdné, pokračujeme do Rumcajsovy ševcovny. Tam už lidé jsou – domek s příjemnou zahradou, vybavený ve stylu tak 19. století, přitahuje – a příchod dřívějšího provozovatele budí pozornost. Další fotografie – Markéta přijela s dětmi z Děčínska, v Jičíně se zastavují na cestě Českým rájem. Rumcajs byl opět jedním z důvodů, proč tu jsou.



Chvilku posedíme a navrhuji, že bychom mohli jít na koupaliště, kam mají herci volný přístup. V Palackého ani Jiráskově ulici o nás nikdo nejeví zájem, ale na koupališti se to rázem mění. Můj odhad, že z vymetených ulic se všichni odebrali právě sem, byl správný. Děti za námi utíkají a chtějí s Rumcajsem a Mankou plácnout. „Máš plavky, Rumcajsi?" volá někdo z rodičů. U dámských převlékáren přichází konečně rodiče s fotoaparátem. A pak další. A další. A další a další. Přesně, jak to Petr a Markéta prve popisovali. Mluvím zatím s Danou z Prahy – mají poblíž chalupu a vždy dětem říkají, že v Jičíně bydlí Rumcajs Teď se s ním můžou i vyfotit.



Uplynula hodina a vracíme se pomalu kolem rybníka do centra, aby si v horku oba protagonisté trochu odpočinuli ve stínu informačního centra. Vyptávám se ještě na práci. Jde prý hodně o to, koho dostanete do dvojice – jste s ním celý den. „S někým je to opruz," popichuje Petr Markétu. „S tebou je to v pohodě. Děláš vždycky to, co chci já," vrací mu to jeho kolegyně. Že by u obávaného lesního loupežníka vládnul matriarchát?



Brigáda, která není pro každého

Končíme v parku a já se loučím se sympatickou dvojicí. Odnáším si dojem, že dělat Rumcajse s Mankou není pro každého – kromě příhodného vzhledu musí být člověk velký extrovert a musí zvládnout obcházet město i v tomhle horku nebo naopak v dešti. Děti ale jejich námahu evidentně oceňují a mají z oživlých postaviček radost. A to je smysl toho celého. Michal Zikmund