/FOTO/ Historické fotografie Zdeňka Kudrnáče, zachycující život v Nové Pace, přilákaly do malého sálu MKS především generaci dříve narozených.

Poslední výstava ve starém kulturáku: Co bylo, a už není. Co je, a už nebude | Foto: Iva Kovářová

Vernisáž výstavy Co bylo, a už není. Co je, a už nebude uvedla ředitelka packého kulturní stánku Romana Martincová s tím, že jde opravdu o poslední expozici před dlouho očekávanou rekonstrukcí budovy MKS. Hudbou podbarvil setkání místní Smíšený sbor Hlas. Nádherné černobílé snímky Zdeňka Kudrnáče s výstižnými popisky mohou návštěvníci malého sálu MKS zhlédnout do 30. června. Rozhodně si nenechte tuto vzácnou příležitost uniknout.