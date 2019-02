Jičín – Cirkus v pohádkovém Jičíně rozhodně bude, ale zcela v jiném pojetí, než jsme zvyklí. Stal se totiž námětem letošního pohádkového festivalu, který už ťuká na dveře a malým i velkým se otevře během středečního odpoledne.

Z festivalu Jičín - město pohádky. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Co mají kuchaři nachystáno v pohádkové kuchyni, jakými pamlsky nás omráčí, to byla otázka pro pohádkového šéfkuchaře Dominika Malého. „O víkendu jsme už přestěhovali do centra mozek festivalu, tedy kanceláře organizátorů, dnes na náměstí vyrůstají dřevěné boudy, manéž a od zítřka bude centrum Jičína pro dopravu až do neděle uzavřeno," upozorňuje Malý veřejnost.

Na otázku příprav dodává, že se dolaďují detaily. Už víme, že na náměstí například vyroste velké šapitó. V zámeckém parku bude fungovat lanové centrum, trampolíny, užít si tu můžete jízdy na motokárách a ve čtvrtek a pátek tu vystoupí cirkus Tety.

Dominik Malý návštěvníky zve na samotný zahajovací průvod, který bude letos hýřit maskami a samotná účast Long Vehicle Circus (chodci na chůdách) slibuje výjimečný zážitek. Na náměstí pak bude připravena taneční klaunská show s Honzou Onderem a Lucií Hunčárovou, mimořádnou událostí bude i večerní představení Walls & Handbags v Masarykově divadle.



Pohádka má letos nové pojetí, a tak nás zajímalo, zda se organizátoři nebojí výsledku? „Zpočátku ano, říkali jsme si jak téma cirk naplníme, scéna nového cirku je malá, ale nám se podařilo vytěžit maximum, každý si určitě něco najde, ať už od akrobacie, žonglování, točení talířů," slibuje nevšední zážitky Malý.



Centrum občerstvení zůstává stejné jako vloni, fungovat bude podle programu, většinou do dvaadvaceti hodin. „Pokud je zájem o občerstvení, provozovatelé neomezujeme," doplňuje D. Malý.

Otázce, jaké počasí pohádkáři objednali, se Dominik Malý směje, protože ví, že od středy má být teploučko. Festival začíná neoficiálně zítra 20. knihovnickou dílnou (6. – 8. září) s názvem Manéž plná nápadů, která je věnovaná knihovníkům. Večer vás pak čeká v Knihovně Václava Čtvrtka od 19.30 hodinka příběhů a písní s Přemyslem Rútem a Markétou Potužákovou.