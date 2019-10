Dobrovolný svazek obcí Novopacko zve širokou veřejnost na pohádku s vypravěčem Martinem Hakem. Pohádka je určena všem od 5 do 99 let. Vstup zdarma.

Jak sám Martin Hak kdesi psal: Proč? Živé vyprávění příběhů je svátek dorozumívání. Je to divadlo ve vaší hlavě. Je to pro všechny osvěžující a napínavý výlet. Je to staré řemeslo, kterému se lidé učí, aby mohli sobě i druhým být blízko, aby mohli sobě i druhým lépe rozumět. Tedy proto, nebo jen tak pro radost.