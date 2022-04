Petra Hanušová maluje dětské ilustrace i vlastní život. Plním si sny, říká

Na svou první výstavu se chystala přes tři měsíce a měla ji naplánovanou na centimetr přesně, přesto byla před vernisáží nervózní. Jičínská umělkyně, ilustrátorka dětských knížek a ředitelka Městského kulturního střediska v Lázních Bělohradě Petra Hanušová maluje už od školky. Je to její způsob vyjádření, sama říká, že ve svých dílech pouští diváka do své hlavy. "Je to zvláštní pocit, intimní. Ale jsem šťastná, že se na výstavu přišlo podívat tolik lidí," říkala dojatě na vernisáži nazvané příhodně ZeMěSnění.

Úspěšnou vernisáž zahájilo hudební vystoupení Jakuba Lustiga a Vojty Drahoňovského, i po zbytek večera se ale hrálo, zpívalo, smálo a vyprávělo. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Obrazy a kresby Petry Hanušové jsou nyní dočasně visí v prostorách, kde myšlenka výstavy prapůvodně vznikla. "Seděla jsem na baru a Petra si za ním čmárala na ubrousky. Teď se role otočily a my můžeme v naší kavárně přivítat její první veřejnou výstavu," zavzpomínala kurátorka a provozní jičínské kavárny Amos Daniela Beranová. Výstavou si Petra podle svých slov splnila další sen. Následoval po vytvoření e-shopu ZeMěSnění, kde si mohou zájemci udělat radost jejími výrobky, a po možnosti ilustrovat dětskou knihu. Červenému Kupátku (autíčku) dala na své poměry nezvykle pestrobarevnou podobu. "V dětských ilustracích jsem se nečekaně našla a hodně mě baví," vysvětlila směr, kterým se její nejnovější tvorba ubírala. Většina vystavených obrazů je vyvedena černobíle. Smutné nebo neveselé ale rozhodně nejsou. "Jsem zastánce jednoduchosti, černou a bílou vnímám jako plnohodnotné barvy, kterými lze vyjádřit mnoho," vysvětlila. Při tvorbě se inspiruje vlastními myšlenkami, životem i vztahy. Výstava je proto i ve své černobílosti nesmírně barvitá. Na vernisáž, která se uskutečnila na aprílový pátek, přišlo tolik lidí, že je prostor malé kavárny tak tak pojmul. Kdo nestihl zahájení, nebo se jednoduše nevešel, může výstavu navštívit i nadále. Každý čtvrtek se navíc konají "Večery s umělkyní", na kterých Petra u kávy nebo vína vypráví, baví a vysvětluje. Výstava je prodejní a potrvá do konce dubna.