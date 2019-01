Jičínsko – Čtyři sta devadesát pět nadšenců se ve středu večer připojilo v našem regionu k projektu Česko zpívá koledy. Je to rekordní počet a všem zúčastněným děkujeme. Pět koled, které stmelily téměř pět se lidí, to už je slovo do pranice!

Na Jičínsku si s Deníky a celým Českem zazpívali v Nové Pace, Jičíně, na Veliši, v Libošovicích, Dřevěnici a Butovsi. Zpívali jsme na nádvoří zámku, před školou, na návsích, v tělocvičně a u kostela. Podpořil nás Český rozhlas a především vy, kteří jste mezi nás přišli.

Nejmasovější zpívání se odehrálo v Nové Pace před budovou Střední školy gastronomie a služeb. Na Pace pěkně mrzlo, a tak jsem měli strach, zda vůbec někdo dorazí. Po půl šesté už se část náměstí zcela zaplnila a my jsme s trochou nervozity čekali na příchod souboru Daráček. Nezapomněli?



Ne, dorazili jak slíbili i s učitelkou Ludmilou Kuříkovou. Mezi tím se už přihlásil i člen opery Národního divadla Aleš Hendrych. Přišel společně s Monikou Chmelařovou, která ho doprovázela na elektrofonické varhany.



S úsměvem na rtech přispěchala ředitelka knihovny Stáňa Benešová, která s sebou přivedla lampionový průvod Broučků. Do poslední chvíle se nám nedařilo naladit Český rozhlas, Daráček už zapěl několik koled. Dvě minuty před šestou, doprovod je někde v éteru, a tak už přítomné připravujeme na fakt, že koledování bude bez hudebního doprovodu. V tom se z reproduktorů ozývají moderátoři z hradeckého náměstí. My na packém si chystáme zpěvníky a pár minut po osmnácté se nese Novou Pakou sborovým zpěvem Nesem vám noviny…



Bylo nádherné pozorovat lidi, které spojila hudba, děti, jejich rodiče, babičky i dědečky, každý s námi notoval a někomu se zaleskla i slzička v oku. To zejména při exkluzivním závěru, kdy Aleš Hendrych přednesl skladbu Z růže vzkvetla lilie.



Kdyby už žádné Vánoce nebyly, tak tohle pěvecké setkání bylo dárkem nad dárky. Soudržnost, vnímavost, ohleduplnost a láska se nesly jednou vlnou, a to díky české písni.



Aleš Hendrych byl nadšený. „Bylo to úžasné, projekt se mi moc líbí, je to nádherný nápad," ocenil a přislíbil, že se za rok k nám zase přidá.

„Akci už známe z loňska, moc se nám líbila, tak jsme si přišli znovu zazpívat. Víme o ní i díky Jičínskému deníku. Vloni jsem zpívali i bez rádia a to se nám líbilo ještě víc. Bylo to prostě jen pro Novou Paku," svěřují se Miroslava Zikmundová a Ludmila Krejčová.



„Já tu jsem poprvé, je to moc hezký," konstatoval Zdeněk Tauchman.

Vážení a milí, ještě jednou děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se na setkání v příštím roce. Termín už známe – 9. prosince 2015 v 18 hodin!