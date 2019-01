Jičín - V pořadí již pátý Jičínský bál, který pořádají Kulturní zařízení města Jičína, nese podtitul „Ať žije republika“.

Jičínský bál | Foto: Archiv

Pořadatelé chtějí připomenout sté narozeniny nám všem společné oslavenkyně. Konceptem plesu se chtějí spolu s účastníky alespoň na chvíli vrátit do jejích mladých let, kdy byla možná trochu naivní ve svých ideálech, ale plná optimismu, naděje, ještě docela slušně vychovaná a veskrze všude obdivovaná. Proto uvítají, jestliže „gratulanti“ – tedy návštěvníci bálu – dorazí v dobovém oblečení, nebo alespoň s jeho prvky. Ovšem není to nepřekonatelná podmínka k účasti. Ples se koná v pátek 23. února 2018 v Masarykově divadle v Jičíně. Začíná tradičně v 19 hodin. Po loňském úspěchu pořadatelé opět oslovili lomnické hudební uskupení Alejmelí. O to, aby nikterak nestrádaly ani chuťové buňky, se nápaditě a originálně postará provozovatelka divadelního baru. Členům jičínských spolků, sdružení, souborů stejně jako v minulých letech je nabídnuta příležitost jakkoliv a čímkoliv obohatit bálový program. Vstupenky jsou k dostání v jičínském Informačním centru.