Libošovice – Obec objevila naši výzvu v novinách, okamžitě zareagovala Eva Loumová a lavina událostí se dala do pohybu. Díky skvělé organizaci byli Libošovičtí druzí co se týká počtu účastníků projektu Česko zpívá koledy v našem regionu. Před obecní úřad jich dorazilo 105.

„Byla to super akce, jsme strašně rádi, že jsme se do ní zapojili. Nikdo z nás nepočítal, že přijde tolik lidí a opravdu jsme si to užili, i když nás v jednu chvíli zradila technika, a tak jsme jednu koledu zvládli i bez doprovodu. Už se těšíme na příští rok," slibuje účast všech hlavní organizátorka Eva Loumová s tím, že současně v obci rozsvítí vánoční strom.