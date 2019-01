Bukvice – Před první adventní nedělí 21. listopadu připravily Šárka Talácková a Jana Knajflová Vánoční dílnu. Sváteční atmosféra dýchla na každého už při vstupu do zasedací místnosti obecního úřadu, která byla vyzdobena stromečky, věnečky, svícny, květináči s dekoracemi atd.

Přišly nejen maminky, babičky, ale i děti. Těm se věnovala paní Šárka a zabavila je výrobou stromečků s andílky. Maminky se v klidu mohly soustředit na výrobu adventních věnečků pod vedením paní Jany. Každá si mohla vybrat balíček s barvou svíček a ostatními doplňky, aby vše ladilo s barvou v bytě. Samozřejmě nechybělo malé občerstvení ani vánoční svařené víno.



Spolupráce s hasiči

Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů pak pořádala obec Mikulášskou nadílku. Zasedací místnost obecního úřadu se zaplnila dětmi, rodiči, babičkami a dědečky. Když vstoupil Mikuláš, anděl a čert, nastalo ticho. Mikuláš děti jednotlivě vyvolával a musely splnit úkol. Přednášely básničky, zpívaly písničky, některé byly zkoušeny z matematiky. Pokud byly děti příliš malé, zazpívali sourozenci, případně rodiče. Anděl měl připraveny balíčky s odměnami, čert pytel na zlobivé děti. Na závěr se fotografovalo.



Dvě adventní neděle patřily hudbě v barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. V podvečer stříbrné neděle zazpívali Kůsovic koledníci, o zlaté neděli skupina LEV-H-ART z Lomnice nad Popelkou. Po koncertech pozvala starostka obce Eliška Formanová všechny účinkující a posluchače na malé občerstvení do zasedací místnosti, aby ochutnali, jaké vánoční cukroví se peče v Bukvici a ve Křelině, a zahřáli se čajem.



Vyvrcholením vánočního času v Bukvici byl tradiční Vánoční koncert, který se od roku 2004 koná vždy 30. prosince v 17 hodin. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Foerster z Jičína pod vedením Boženy Maxiánové, korepetitorem byl Pavel Krčmárik. Kaple byla zaplněna, mnozí návštěvníci stáli a poslouchali venku.



Poděkování všem

Po doznění posledních tónů poděkovala starostka obce nejen účinkujícím, ale i všem, kteří si v předsilvestrovský večer udělali čas a přijeli do Bukvice. Popřála jim všechno nejlepší v novém roce, hodně štěstí a spokojenosti a hlavně pevné zdraví a vyslovila i přání, aby se všichni zase sešli na příštím vánočním koncertě. Následovalo pozvání do zasedací místnosti, kde bylo připravené vánoční cukroví a také hovězí guláš, který má každoročně velký úspěch.



Mnozí návštěvníci byli v Bukvici poprvé a byli překvapeni, jaké prostory pro společenské akce se tu nacházejí. Eliška Formanová