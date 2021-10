Prodejní výstavu uvedla při páteční vernisáži slovem Petra Kinčlová, hudební doprovod zajistila harmonikářka Lucie Eva, která představila několik skladeb Petry Albrechtové z CD Cesta.

Zastavit se na své cestě životem, k tomu přiměly Petru Albrechtovou bolestné zkušenosti - nemoc a úmrtí manžela. „To všechno pro ni bylo zlomovým okamžikem i inspirací. Vrátit se zpátky, to zvládla díky své vnitřní síle i díky lidem, kteří se jí dostali do života. Jedním z nich je právě žena s velkým Ž, a to Věra Klucká, která Petře pomohla najít vnitřní sílu a zachovat si ve svém srdci lásku i ženskou křehkost,“ vypráví Petra Kinčlová. Svůj životní příběh zachytila Petra Albrechtová v knize Cesta, která je i s CD součástí expozice.

Výtvarnice Věra Krutská maluje energetické obrazy, roky se také věnuje dětem. Sama vychovala tři a raduje se z pěti vnoučat. Zaměřila se rovněž na malbu aury, numerologii, pořádá přednášky i terapeutické konzultace. Právě nyní se chystá vydat svoji knihu Děti duhy. „Všichni máme nějakou cestu a každá má nějaké úskalí, jindy je jako rozkvetlý záhon růží. Škoda, že některé krásné okamžiky si mnohdy neuvědomujeme a nejsme vděční za to, jak je náš život hezký,“ zamýšlí se Věra Klucká.