K vidění budou jeho díla v kavárně až do 30. listopadu, poté je vystřídá další umělec. Provozovatelé kavárny byli nuceni výstavy v příštím roce zkrátit na jeden měsíc. "Zájemců je tolik, že by se jinak všichni nevešli. Volné termíny na výstavy máme až v druhé polovině roku 2022," uvedla provozní kavárny Daniela Beranová.

Diskuzi vyvolal portrét spisovatele Gustava Meyrinka, který je malířovým oblíbencem. Výstava je prodejní, zájemci si ale musí pospíšit. Předchozí výstava Břetislava Kužela se totiž vyprodala za necelé dva měsíce. "Jediný obraz, který vám nemůžeme nabídnout, je velká malba krajiny kolem Trosek. Ta totiž ještě není hotová. Vždycky na to koukám, domalovávám a dodělávám, až někdy nedokážu odhadnout, kdy už je obraz hotový," smál se na vernisáži Lustig.

Výstava obrazů Jakuba Lustiga bude v kavárně Amos viset do 30. listopadu. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Maluje už od patnácti let a lásku k umění získal přes četbu biografie Vincenta van Gogha. Malíř Jakub Lustig v pátek 1. října představil výstavu svého díla v jičínské kavárně Amos.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.