Fanoušci Plastiků zaplnili novopacké kino

/FOTOGALERIE/ Páteční koncert legendární kapely The Plastic People of the Universe se v Nové Pace nadmíru povedl. Kino bylo zaplněné téměř do posledního místa.

Koncert legendární kapely The Plastic People of the Universe v Nové Pace. | Foto: Deník/ Radka Tobolková