Hradec Králové - Jiří Šafka z Hradce Králové se pyšní titulem Nejchytřejší Čech. Získal ho před několika dny v televizní soutěži. Ve čtvrtek si převzal i hodnotnou výhru - dukáty z ryzího zlata.

Jiří Šafka ve finále soutěže České televize Nejchytřejší Čech. | Foto: archiv České televize

Před několika dny se stal Nejchytřejším Čechem a ve čtvrtek si Jiří Šafka z Hradce Králové odnesl z České mincovny svou zaslouženou výhru.

Pět čtyřicetidukátů v ryzím zlatě s portrétem Jana Amose Komenského v hodnotě milion korun mu toho dne předal ředitel mincovny Aleš Brix.

Raději zlato než hotovost

Vítěz zábavné show České televize si ve finále mohl vybrat, jestli si vezme milion korun v hotovosti nebo ve zlatě. Rozhodl se pro zlato.

„Stejně bych ty peníze musel nějak investovat. V dnešní době je těžké najít kompromis mezi vysokým výnosem a nízkým rizikem investice. Pro mě osobně se tomu nejvíce blíží právě zlato. Možná, kdybych měl rodinu a splácel hypotéku, rozhodoval bych se jinak," řekl Jiří Šafka, když si cenu přebíral.

Milion ve zlatě předával vítězi i moderátor Roman Šmucler, který nejvíce ocenil emoční stránku výhry. „Zlato je pro mě komodita s trvalou hodnotou. Hlavní přínos volby vítěze vidím ale v emocích, které s ní jsou spojeny. To vám papírové peníze nepřinesou," řekl Šmucler.

Zlato by byla volba i dalších finalistů. „Rozhodl bych se stejně jako Jiří i přes to, že už nějaké závazky a výdaje mám. Výhra v penězích by ale hned začala ztrácet na hodnotě," řekl Vojtěch Malý, který skončil těsně druhý a je to také Hradečák.

Další výherci investují on-line

Z předání ceny neodešli ani další finalisté s prázdnou. Mincovna nahrála vítězi i jim několikatisícové částky na Zlaté konto svého investičního portálu ČM AURUM.

„Na tomto portálu nabízíme prakticky každému možnost investovat on-line do zlatých mincí či slitků. Vždy se však jedná o fyzické zlato, které si u nás mohou bezpečně uschovat nebo kdykoliv odnést. Každý se tak může stát nechytřejším Čechem, byť jen s malým N," doplnil Aleš Brix z mincovny.