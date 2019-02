Nová Paka – Máte rádi loutkové pohádky a rádi sníte? Pak zavítejte o prázdninách do novopackého Suchardova domu, kde se budete cítit jako v království loutek.

Po sedmi letech se totiž do zdejších výstavních prostor vrátila expozice dřevěných postaviček významného novopackého rodáka Vojtěcha Suchardy, který byl zakladatelem pražského divadla Říše loutek.

Najdete zde také práce Antonína Suchardy ml., Františka Šimka a Josefa Jelínka. Do Nové Paky přijela se svojí rodinou zahájit výstavu Bojana Kos ze Slovinska, vnučka Vojty Suchardy, která už deset let pátrá po odkazu Suchardů.

Český sochař, restaurátor, řezbář a loutkář Vojtěch Sucharda se narodil 6. ledna 1884 v Nové Pace, zemřel 31. října 1968 v Praze.



Pocházel z uměleckého rodu Suchardů z Nové Paky, ve kterém se umělecké nadání dědilo z generace na generaci už od jeho praděda Jana. Loutkářství se vyučil v závodě svého otce a v roce 1899 přesídlil do Prahy. V roce 1908 se oženil se svou spolužačkou z Uměleckoprůmyslové školy Annou Brichovou, s níž v roce 1920 založil divadlo Říše loutek. Jako principál souboru, režisér i loutkoherec zde pak působil čtyři desítky let, vytvořil 350 loutek a výpravu pro 137 her. V letech 1912, 1936 a 1948 se podílel na rekonstrukcích Staroměstského orloje v Praze, pro který vytvořil dvanáct nových sošek apoštolů.



Vojtovo dílo připomněla ředitelka Muzea loutkářských kultur Chrudim Simona Chalupová, která nás slovem zavedla i do Suchardovy řezbářské dílny. „Víte, že Vojta byl všestranný umělec a jeho 250 hlavic sloupů zdobí katedrálu sv. Víta?" připomněla další význačné práce packého rodáka, sama zaskočena tím, kolik uměleckých osobností z Nové Paky pochází. Kouzelnou návštěvu u Suchardů zakončil flašinetář Martin Štěpánek.



Na snímku v galerii vnučka Vojty Suchardy Bojana Kos, kterou oslovila paní Suchardová z Nové Paky, když pátrala, zda nejsou spřízněné. Výstava Loutky z Říše loutek a Nové Paky je otevřena do 11. září.