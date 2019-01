Ostroměř – Cestopisná přednáška o Austrálii se chystá na 19. listopadu. Začíná v 17.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Den poezie s Václavem Francem. | Foto: Bohumír Procházka

Jičín – Klub aktivních seniorů vás zve do Knihovny Václava Čtvrtka na setkání se Stanislavem Zindulkou. Ve čtvrtek 19. listopadu od 15.00 hodin si v pořadu Slzy smíchu Stanislava Zindulky vyslechnete poutavé a veselé vyprávění o tom, proč a jak jsem se k divadlu dostal. Vstupné 50 Kč.

Jičín – Mateřské centrum Kapička připravilo na čtvrtek 19. listopadu od 17 hodin ve svých prostorách prožitkový seminář Logopedická prevence. Je zaměřený na praktické ukázky možností logopedické prevence pro podporu zdravého rozvoje řeči a minimalizaci řečových poruch dětí předškolního věku. Vede ho Lucie Doušová.

Sobotka – Městská knihovna F. Šrámka v Sobotce vás srdečně zve v rámci celostátní akce Den poezie na autorské čtení Václava France z jeho nové knihy věnované Jiřímu Žáčkovi: Geniální blbiny pro táty a maminy. Akce se koná 20. listopadu v 17 hodin.

Sobotka – Iva Pekárková – Road Show 2015, beseda a autogramiáda s autorkou proběhne v úterý 24. listopadu od 18:00 v Městské knihovně F. Šrámka v Sobotce.

Jičín – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých zve své členy i příznivce na přednášku Evy Ondráčkové Není chleba jako chleba. Uskuteční se ve středu 25. listopadu od 14 hodin v klubovně ve Vrchlického 823.

Nová Paka – Malé zastavení nad krajinou, ale nejen nad ní … – přednáška Ivo Chocholáče při příležitosti zahájení výstavy medijních kreseb se uskuteční v Gernatově domě 25. listopadu od 16 hodin.

Libáň – V cukrárně Karolínka se chystá další setkání v rámci Poetických podvečerů s Křeslem pro hosta. Ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin uvítáme na adventním posezení Tomáše hraběte Czernína. Advent je dobou zklidnění, jak to odpovídalo životnímu stylu našich předků. Symbolem není pouze adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, zvláštností může být také důvěrné posezení a vyprávění o tom, co v životě prožil hrabě Czernin, aby se vyzpovídal o nespočetných setkáních se šlechtou jeho rodu v denním chvatu nebo v pohodě soukromí, při nejrůznějších příležitostech. V čase, kdy se pomalu chýlí odpoledne k večeru, přijďte na posezení do Karolínky, kdy se host pokusí nazpět se vrátit k uplynulým létům, které naplňovaly jeho život a činily jej bohatším. Vstupenky si včas rezervujte, jednotné vstupné 70 Kč.