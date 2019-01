Jičín –Jedinečné a v tuzemsku naprosto unikátní uskupení čtyř mladých profesionálních violoncellistů si dalo na první pohled ne právě snadný cíl: přivést ke kvalitní hudbě posluchače každého věku. A navíc originálně, bezprostředně, s radostí, ale samozřejmě zároveň kvalitně.

Na své nástroje hrají jak upravené skladby mistrů tzv. vážné hudby, tak i hity nejznámějších světových kapel, či slavné filmové melodie. Koncerty PCQ jsou plné nečekaných překvapení, nápaditých variací známých melodii a improvizace hraničící až s akrobacií. Ostatně některé jejich „kousky" mají veliký ohlas na sociálních sítích, youtube nevyjímaje.



O tom, že však zdaleka nejde o žádnou lacinou estrádu, ale naopak o skvělou a svěží uměleckou podívanou, se můžete osobně přesvědčit v úterý 3. listopadu od 19 hodin ve velkém sále Masarykova divadla.



