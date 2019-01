Jičín – Už potřetí se do města sjeli umělci z různých koutů Evropy, aby tu hledali inspiraci pro své obrazy. Michail Ščigol a Miloš Starý pozvali do Českého ráje zajímavou společnost, která slibuje milovníkům malířství nevšední zážitek.

Už od soboty jste mohli v centru a přilehlých uličkách města, v parku i lodžii spatřit výtvarníky se stojanem, paletou a štětci v tvůrčím zaujetí. Je mezi nimi ukrajinský malíř, sochař a designér Oleksander Petrovič Milovzorov, který si oblíbil naši zemi a mnohokrát zde již vystavoval.

Z Petrohradu dorazila malířka Jekatěrina Ominina, vrátila se loňská účastnice Kateřina Sokolova – Zyzak z Varšavy, jejímž pradědečkem byl slavný vědec Ivan Petrovič Pavlov. Ta letos vzala s sebou i svoji dceru, která je profesionální fotografkou a bude dokumentovat atmosféru plenéru.

Je tu i akademický malíř Anatolij Borodkin z Rigy. Plejádu výtvarníků uzavírá Catherin Baker, vynikající výtvarnice z anglického Bristolu a sochař, keramik Peter Titievskyi z Odessy. „Pozvali jsme i Miloše Šedivého a hostem sobotní výstavy bude jičínský autor Břéťa Kužel," doplňuje výčet hlavní organizátor Miloš Starý.

Malování na zámku

Ti všichni by se do Ščigolova železnického ateliéru vešli jen stěží. Pořadatelé proto využili stejně jako v minulém roce nabídky města a ubytovali některé umělce v zámku.



Bez sponzorů by se setkání jen těžko uskutečnilo.



„Město nám poskytlo grant a také osmnáct tisíc na soubor pohlednic z loňského plenéru, které budou sloužit jako propagační materiál a budou k dostání na sobotní vernisáži a v infocentru," vysvětluje malíř Michail Ščigol.



Důležitým sponzorem je i jeden z jičínských hotelů, kde umělci dostávají zdarma snídaně a obědy. „Umělci by neměli být hladoví, neměli by strádat," usmívá se spokojeně Michail Ščigol.



Počet účastníků plenéru stále narůstá. Poprvé tvořili v Jičíně tři, vloni už deset. Vedle tří pokojíků v zámku se hosté ubytovali i v kouzelném domě Michaila, kde má každý z nich svůj ateliér. Výtvarníci, kteří nocují v zámku, mají zázemí v K- klubu a v místní ZUŠ. Motto plenéru zůstává neměnné, je to setkání dvou fenoménů – města Jičína a malířů.

Vyvrcholením je pak vzniklé dílo. „Snažíme se získávat nové autory, kteří svoji kvalitou posunou plenér stále výš a výš," upozorňuje železnický malíř. „S Milošem jsme navíc stanovili další trend, a to, že budeme naše setkání omlazovat," upozorňuje Ščigol. Letošní umělecká tvorba bude završena sobotní vernisáží v zasedací místnosti jičínského městského úřadu.