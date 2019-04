V novopackém kině od 19 hodin promítají dokument zachycující vyprávění lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět. Po projekci následuje beseda s režisérem Daliborem Stachem, jenž klinickou smrt prožil už dvakrát.

Skauti zapálí oheň svatého Jiří

V rámci oslav významného spolkového jubilea projde v sobotu Novou Pakou slavnostní průvod, následovat bude okresní kolo Svojsíkových závodů a večer vzplane oheň sv. Jiří. Neděli zahájí v 9 hodin mše za všechny skauty v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 14 hodin se u skautské klubovny ve Svatojánské ulici uskuteční skautské hry pro širokou veřejnost. Bude možnost si vyzkoušet dovednosti, které zvládají děti při skautských závodech. Přijďte se něco přiučit.

Traktor budou krotit i ženy

Na nouzové ploše polního letiště Vyskeř se v sobotu uskuteční již 13. ročník traktoriády pro traktory i malotraktory. Samostatnou kategorii organizátoři připravili pro ženy. V 8 hodin začínají jízdy zručnosti, od 11 hodin budou na programu jízdy souměrnosti. Závod šlapacích traktůrků pro děti do 9 let se koná od 10 do 12 hod. Dále se děti mohou zúčastnit soutěže v kreslení, připravena je pro ně i projížďka na koních, malování na obličej, sláma či pískoviště.

K vidění bude i současná zemědělská a zahradní technika, k otestování budou připravena elektrokola. V doprovodném programu vystoupí bubenická skupina Banda le Granda, Veronika Klimešová s dogdancing, Martin Kučera předvede práci s motorovou pilou při dřevosochání. Probíhat budou i fotolety v třímístném vrtulníku. Pro veřejnost bude od 10 do 14 hodin otevřena kaple sv. Anny z roku 1830. Ve 13.30 hodin proběhne slosování divácké tomboly o tři letenky vrtulníkem a jednu letenku pro vyhlídkový let balónem.